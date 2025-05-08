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打破性别刻板印象　法国启动“女孩与数学”计划

2025年05月08日13:29 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎5月8日电（记者罗毓）法国国民教育、高等教育和科研部7日在其官网上说，将启动“女孩与数学”计划，通过三大核心举措促进社会平等。

　　据介绍，在小学入学时，法国男女学生对数学兴趣相当，但差距自一年级首学期即出现，并随学龄拉大。在高中阶段，毕业班中仅四成女生继续选修数学专业课程。而在工程与数字相关高等教育中，女生仅占25%。这一比例20年来基本没有变化。

　　法国政府有关机构的报告指出，性别刻板印象在社会层面及课堂教学中长期存在。这对女孩不利，导致她们更容易走向收入较低的职业道路。同时，这种局面也不利于法国人才培养。数据显示法国每年缺少超过2万名工程师和6万名技术人员。

　　在此背景下推出的“女孩与数学”计划将通过三大行动核心，动员教育界和家长，引导更多女生接受工程与数字科学方面的教育。

　　首先，培训与提升教育系统工作人员的性别意识。要求自2025学年起，全国所有教师将接受防范性别偏见意识培训；启动多年度培训计划，面向小学教师及中学数学教师开展防范性别偏见和刻板印象培训；各校教师办公室将张贴反对刻板印象的行为守则。

　　其次，增强女生在工程与数字行业相关课程中的参与度。具体措施包括与高等院校和研究机构合作，在初三和初四开设数学和科学特别课；在高中阶段设立明确的招生性别目标；科学类的大学预科班教师男女比例要实现均衡，学生中女生占比到2030年要达到至少30%等。

　　最后，拓宽女生视野，激发女生科学志趣，要求从初四到高三常态化组织与“女性榜样”的交流，该措施将于2025学年在部分志愿学区试点，2026年全面推广。

(责编：刘叶婷、张悦)

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