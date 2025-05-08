人民网雅加达5月7日电（记者李培松）5月7日，印度尼西亚孔院交流论坛在雅加达正式启动。印度尼西亚孔院交流论坛由自愿加入的印尼孔子学院和孔子课堂组成，旨在加强印尼孔院的资源整合与共享，共同推动印尼中文教育的协同发展，促进中国和印尼的文化交流与文明互鉴。

中国国际中文教育基金会副理事长兼秘书长赵灵山在致辞中表示，印尼孔子学院交流论坛的召开是“一件令人欣喜的大事”，未来将通过资源共享和学术合作，助力“一带一路”共建国家中文教育特色化发展。

中国驻印尼大使馆文化参赞王思平肯定了论坛将深化中印尼教育合作的重要作用，并就加强本土化教学创新与文化交流活动、巩固两国友好的民意基础、助力“一带一路”民心相通建设三个方面对孔子学院提出了三点期待。来自印尼各地自愿参与论坛的各孔院及其中外方大学代表出席并致辞，共同见证印尼孔院交流论坛的召开仪式。

启动仪式之后，第二届东南亚孔子学院国际学术会议暨首届印尼孔院发展论坛随即举行。本次活动由阿拉扎大学孔子学院、三一一大学孔子学院和巴陵康孔子学院联合举办。来自北京大学、中国人民大学、北京师范大学、上海师范大学、北京语言大学、福建师范大学、西华大学、信阳师范大学等高校的十位国际中文教育领域知名专家，为印尼本土中文教师带来关于“数智时代印尼本土中文教育师资建设”的前沿分享。

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