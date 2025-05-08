人民网莫斯科5月7日电（记者谢亚宏、白紫微）第十四届“莫斯科之春”中国留学生专场音乐会5日晚在俄罗斯科学院中央学者之家举行。本届音乐会由俄中友协、俄科学院中央学者之家、俄中音乐交流中心、国际人文合作发展中心等机构联合主办，百余名中俄友好人士和青年学生观看了演出。

中国驻俄罗斯大使馆公使衔文化参赞封立涛在致辞中表示，双方将继续铭记历史、以史为鉴，继承和发扬中俄世代友好，共同维护国际公平正义。

俄科学院中央学者之家负责人维克多·什卡罗夫斯基表示，中央学者之家支持两国人文交流，欢迎更多的中国青年艺术家前来表演。

演出期间，来自莫斯科柴可夫斯基音乐学院、俄罗斯戏剧艺术学院等学校的中俄学生联袂演出了《黄河颂》《沂蒙山》《在松花江上》《小路》《游击队之歌》《胜利日》等中俄经典曲目，获得了现场观众的阵阵掌声。

“莫斯科之春”音乐会策划人，俄罗斯功勋艺术家、俄籍华裔作曲家左贞观表示，多年来，在中俄两国友好人士的支持下，“莫斯科之春”音乐会正在成为两国年轻人之间传递友好、传承友谊的舞台。希望两国年轻学子以音乐为媒，谱写中俄友谊的新篇章。

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