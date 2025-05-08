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伯克利国际文化节 中国展位人气高

2025年05月08日09:02 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　各国学生在中国展位前体验写毛笔字。
　　赵一泽摄

　　本报电（赵一泽）日前，“不出伯克利，环游全世界”国际文化节在美国加利福尼亚大学伯克利分校国际之家礼堂举行。来自全球20多个国家和地区的学生展示了独特且丰富的文化。

　　据悉，加利福尼亚大学伯克利分校国际之家是专供留学生及访问学者生活的宿舍区，有超过600名来自世界各地的居住者，其中约十分之一来自中国大陆。一年一度的国际文化节既是庆典，也是分享世界各地不同文化的机会。

　　中国驻旧金山总领馆教育处为此次活动提供了精美展板和代表中国文化的礼品等。有关故宫、长城、布达拉宫等宏伟建筑的精美图文介绍，让不少游客驻足欣赏。在全场数十个展位中，中国展位熙熙攘攘，比赛踢毽子、临毛笔字帖、体验茶艺品茗、包香囊……游客们饶有兴趣，络绎不绝。“筷子夹弹珠”项目很受欢迎，许多人纷纷挽起袖子跃跃欲试，现场充满欢乐氛围。各国学生们在多姿多彩的交流互动中，感受了中国优秀传统文化的独特魅力。

(责编：王禹蘅、张悦)

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