2025年开年至今，西安国际港站多次刷新该站中欧班列日装车纪录。图为近日一列满载日用百货、汽车配件、化妆品等货物的中欧班列从西安国际港站缓缓驶出，开往德国杜伊斯堡。

刘一江摄（人民视觉）

本报北京电（记者李心萍）近日，X8489次中欧班列从陕西西安国际港站缓缓驶出，一路向西开往德国汉堡，标志着全国首趟中欧班列铁路物流金融服务专列正式开行。

物流金融服务专列指的是由金融机构为外贸企业提供铁路运费贷支持的专列。铁路运费贷由铁路95306平台依据客户授权向银行提供历史发货数据，银行向客户提供额外增信额度和优惠利率，用于向铁路收款账户定向支付运杂费。

此次开行的全国首趟中欧班列铁路物流金融服务专列由西安自贸港建设运营有限公司组织货源，主要包括机械设备、LED灯具等货品。该公司市场部负责人贾晓黎介绍，在铁路部门的支持下，企业获得浙商银行提供的1.5亿元运费贷款，有效缓解了中欧班列运费结算压力。

据了解，自铁路物流金融产品推出以来，截至目前，国铁集团西安局已先后为12家企业提供铁路物流金融服务4.68亿元，为降低企业融资成本和社会物流成本提供了充足的资金支持。

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