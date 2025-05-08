新华社阿斯塔纳5月7日电（记者张继业）哈萨克斯坦7日在首都阿斯塔纳举行盛大阅兵式，纪念世界反法西斯战争胜利80周年，并庆祝祖国保卫者日。

据哈通社报道，当天共有4000多名哈官兵、200多件武器装备及66架军用飞机亮相阅兵式，其中有无人机和反导系统等最新军事装备。哈总统托卡耶夫、正在对哈进行国事访问的越共中央总书记苏林、哈政府及外交使团代表以及二战老兵等共计5000余人现场观礼。

5月7日，哈萨克斯坦在首都阿斯塔纳举行盛大阅兵式，纪念世界反法西斯战争胜利80周年，并庆祝祖国保卫者日。新华社发（奥斯帕诺夫摄）

托卡耶夫在阅兵式上致辞说，哈萨克斯坦人民缅怀英勇奋斗的先辈，他们为世界反法西斯战争作出了巨大贡献，伟大胜利是哈萨克斯坦历史不可分割的一部分。他强调，“不了解真相，就无法真正珍视和平”，绝不允许歪曲历史真相和伟大胜利的意义。

据报道，为纪念世界反法西斯战争胜利80周年，哈全国各地将举办逾千场纪念活动，包括“向英雄致敬”游行、主题展览、戏剧表演和音乐会等。

5月7日，哈萨克斯坦在首都阿斯塔纳举行盛大阅兵式，纪念世界反法西斯战争胜利80周年，并庆祝祖国保卫者日。新华社发（奥斯帕诺夫摄）

5月7日，哈萨克斯坦在首都阿斯塔纳举行盛大阅兵式，纪念世界反法西斯战争胜利80周年，并庆祝祖国保卫者日。新华社发（奥斯帕诺夫摄）

(责编：徐祥丽、张悦)