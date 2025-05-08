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马来西亚总理：马东铁将成为沿线地区开拓新增长领域的催化剂

2025年05月08日08:54 | 来源：新华网
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　　新华社吉隆坡5月7日电（记者王嘉伟　毛鹏飞）马来西亚总理安瓦尔6日表示，作为马中共建“一带一路”合作旗舰项目，马来西亚东海岸铁路（马东铁）项目不仅是一个现代化、先进和快捷的运输系统，更将成为沿线地区开拓新增长领域的催化剂。

　　安瓦尔当天在马东铁运营与维护阶段招聘启动仪式暨“中马铁路人才培训计划”柳州铁道职业技术学院职业教育启动仪式上表示，马东铁项目的建设与发展对推动当地经贸合作与发展具有重要意义。

　　据了解，“中马铁路人才培训计划”今年内将选派210名马来西亚学员赴柳州铁道职业技术学院交流学习。启动仪式上，安瓦尔向首批派出学员代表颁发录取通知书。安瓦尔表示，这一计划有助于为马来西亚青年人才开辟更宽广、更稳定的职业道路。

　　柳州铁道职业技术学院党委书记王汉强表示，铁路建设、运营与维护涉及多方面专业知识，“中马铁路人才培训计划”为马来西亚学员量身定制了切合实际需求的培训课程。学院期待马来西亚学员到来，与本地师生交流互动，成为见证中马两国友谊的青年使者。

　　马东铁项目设计全长600多公里，建成后有望带动马来西亚东海岸地区经济发展，极大促进沿线地区互联互通。马来西亚交通部长陆兆福介绍，项目建设整体进度已超过80%，预计于2027年正式投入运营。

(责编：徐祥丽、张悦)

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