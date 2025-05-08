开幕式现场。泰国总理府供图

人民网曼谷5月7日电 (记者简承渊)当地时间6日，泰国公共卫生部、泰国健康促进基金会联合世界卫生组织(WHO)等机构举办的“心灵月”活动在曼谷开幕。泰国总理佩通坦在开幕仪式上宣布，泰国政府将每年5月定为“心理健康月”。

泰国公共卫生部长颂萨在仪式上表示，目前有超过1000万泰国人面临心理健康问题，其中有抑郁症、焦虑症、重度压力症和精神分裂症患者，不少人在公共卫生服务体系中寻求治疗。针对这一问题，泰国公共卫生部正推动六项措施，包括制定连接学校、家长和孩子的团体活动计划，促进青少年心理健康；开发学校心理健康平台，使教师能够对孩子的健康状况进行初步评估；推动实施整体健康顾问制度，为工作年龄人群提供心理健康护理课程；建立心理健康咨询中心，为需要心理健康援助的人提供现场和线上帮助；开发自助心理治疗平台；开通心理健康网服务平台，帮助人们了解心理健康知识。

泰国健康促进基金会副理事长帕罗杰认为，泰国民众心理健康方面存在的问题不仅影响生活质量，也给社会和家庭造成负担。因此，泰国健康促进基金会与精神卫生部门合作，推出心理健康项目，为面临高压力风险的老年人减轻压力和抑郁，提高国家层面的精神卫生预防水平。

泰国政府定下目标，到2025年底在全国建成370个心理健康咨询中心。

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