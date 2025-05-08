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欧亚经济峰会呼吁各国通过对话解决全球性挑战

2025年05月08日08:51 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯坦布尔5月7日电（记者王峰 秦彦洋）第28届欧亚经济峰会7日在土耳其伊斯坦布尔开幕，与会嘉宾呼吁各国通过对话解决地区冲突、气候变化、经济不平等和粮食安全等紧迫的全球性挑战。

　　本次峰会的主题为“一个更人性化的世界——对话创造宜居世界”。土耳其总统埃尔多安向峰会发来贺词，希望与会人士围绕全球性重要议题进行充分交流，为世界各地区的繁荣与幸福贡献智慧。

　　土耳其知名智库马尔马拉基金会主席苏威尔在开幕式上说，当今世界正在经历一系列全球性挑战，各国亟需以集体智慧和共同责任采取行动。他表示，本次峰会专门设置了“和平与对话”讨论环节，以促进世界各地不同声音之间的包容性对话。

　　北马其顿财政部长戈尔达娜·迪米特里耶斯卡-科乔斯卡在发言中说，解决全球性挑战需要集体行动，解决方案需植根于相互尊重、可持续增长理念，各国应担负起共同责任。

　　本届欧亚经济峰会为期两天，由马尔马拉基金会主办，来自约50个国家的300多名政商学等各界人士参加。

(责编：徐祥丽、张悦)

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