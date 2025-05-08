新华社莫斯科5月7日电 专访 | 中俄关系已成为当今动荡世界中的稳定基石——访中国驻俄罗斯大使张汉晖

新华社记者胡晓光 刘恺 赵冰

中国驻俄罗斯大使张汉晖日前接受新华社记者书面专访时表示，在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄关系展现出永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢的鲜明特质，不会因一时一事而改变，更不会因国际形势变化而动摇，已成为当今动荡世界中的稳定基石。

应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平5月7日至10日对俄罗斯进行国事访问并出席在莫斯科举行的纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典。

张汉晖介绍，访问期间，两国元首将就新时代中俄关系发展以及一系列重大国际和地区问题深入交换意见，为两国进一步加强战略协作和各领域务实合作作出战略引领和规划部署。“相信在两国元首的顶层设计下，中俄双方将进一步深化政治互信，加强战略协作，拓展务实合作，传承世代友好，推动新时代中俄关系高水平运行、高质量发展，不断续写新篇章、创造新辉煌。”张汉晖说。

张汉晖表示，在中俄元首的亲自关心和推动下，两国各领域合作保持良好发展态势，拥有广阔发展前景。中国连续15年保持俄罗斯第一大贸易伙伴国地位。俄罗斯是中国原油、天然气第一大进口来源国，中国已成为俄罗斯第一大机电产品、汽车进口来源国。双方在能源、农业、航空航天、互联互通、基础设施等领域合作成果丰硕，在科技创新、跨境电商、绿色发展等新兴领域合作势头强劲。

张汉晖说，去年5月，习近平主席和普京总统共同为中俄文化年拉开序幕。双方至今已举办数百项丰富多彩的人文交流活动，深受两国人民的欢迎和喜爱，增进了相互理解和传统友谊。俄罗斯“中文热”持续升温，中国来俄留学人员超过6万人。地方合作扎实推进，参与主体和合作方式日益多元。

“相信此次中俄元首会晤达成的重要共识将进一步促进两国各领域合作迈上新台阶，取得新成果，助力各自发展振兴，更好造福两国和两国人民。”张汉晖表示。

今年是中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。张汉晖说，80多年前，世界反法西斯战争将全世界爱好和平正义的力量团结在一起，取得了正义战胜邪恶、光明战胜黑暗、真理战胜强权的伟大胜利。中俄作为第二次世界大战亚洲和欧洲两个主战场，为世界反法西斯战争胜利、挽救各自民族危亡和人类前途命运付出了巨大民族牺牲，作出了重大历史贡献。

张汉晖强调，历史真相不容篡改，公平正义不容践踏。中俄两国元首共同出席在莫斯科举行的纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典，不仅为铭记历史、缅怀先烈，更为开创未来、展现担当，彰显双方共同捍卫二战胜利成果、维护国际公平正义的坚定意志和决心。

“作为二战主要战胜国、联合国创始成员国和安理会常任理事国，中俄将以史为鉴，大力弘扬正确二战史观；以义共担，共同维护战后国际秩序；以和为念，携手推动全球合作与发展。站在人类历史的新起点上，两国将胸怀人类前途命运，不断深化政治互信和战略协作，赓续伟大战斗友谊，携手推动构建人类命运共同体，实现铸剑为犁、永不再战的美好愿景，奏响公平正义、和平发展的时代华章！”张汉晖说。

2025年是联合国成立80周年。张汉晖表示，中俄同为世界主要大国和联合国安理会常任理事国，在推动世界多极化和国际关系民主化问题上志同道合，在恪守联合国宪章宗旨原则和国际关系基本准则问题上立场坚定，在反对霸权主义和强权政治问题上旗帜鲜明。双方在推动构建人类命运共同体的道路上携手前行，对彼此提出的重大国际倡议相互支持，践行多边主义取得丰硕成果。

“当今世界正面临百年未有之大变局，全球南方风起云涌、集体崛起，在国际事务中发挥越来越重要的作用。”张汉晖介绍，今年，中俄正在通力协作，全力办好上合组织“中国年”，支持巴西举办金砖峰会和气候变化大会，支持南非举办二十国集团峰会，为全球治理点亮“南方时刻”、注入“南方力量”。

“中俄将继续发挥多边主义‘头雁效应’，广泛团结全球南方国家，推动平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。”张汉晖说，双方将切实践行大国责任，高举真正的多边主义旗帜，联手维护以联合国为核心的国际体系，做大做强大上合、大金砖合作，捍卫全球南方利益，汇聚全球南方合力，推动全球治理体系朝着更加公正合理方向发展。

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