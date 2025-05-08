新华社北京5月7日电 题：任凭风云变幻 中俄关系从容前行

新华社记者杨德洪

应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平5月7日至10日对俄罗斯进行国事访问并出席在莫斯科举行的纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典。在两国元首战略引领下，以永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢为鲜明特质的中俄关系不断焕发新的活力，中俄新时代全面战略协作伙伴关系正在向更高水平、更广维度迈进。任凭国际风云变幻，中俄关系都将从容前行，为各自发展振兴助力，为国际社会贡献更多稳定性和正能量。

元首引领是中俄关系保持高水平运行的最大政治优势和根本保障。多年来，习近平主席同普京总统通过互访、在重要多边场合举行双边会晤、视频会晤、通话、互致信函等方式保持密切交往，为新时代中俄关系作出顶层设计，提供坚实战略保障。在两国元首的战略指引和关心推动下，中俄关系成熟、坚韧、稳定，政治互信不断加深，战略协调更加紧密，务实合作持续深化，保障了两个大国各自的发展振兴，维护了双方在重大国际地区事务中的共同利益。

中俄睦邻友好经过历史考验。中俄两国作为二战亚洲和欧洲两个主战场，为赢得世界反法西斯战争胜利，挽救各自民族危亡和人类前途命运付出了巨大牺牲，作出了重大历史贡献。双方在二战中结下的深厚友谊，为两国关系的全面发展提供了强大动力。今年是中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，两国都将举办系列纪念活动，铭记和发扬在战火中结下的深厚情谊，进一步促进两国关系行稳致远。历史和现实昭示我们，中俄是搬不走的好邻居，是患难与共、相互支持、共同发展的真朋友。历史的洗礼，更凸显中俄坚定携手前行的深远意义。俄中友好协会第一副主席、中国“友谊勋章”获得者库利科娃表示，对两国关系的未来充满信心，历史已经“证明了俄中应该携手并肩”。

中俄互利合作造福两国人民。中俄合作优势互补，潜力足，空间大，双方视彼此为优先合作伙伴。多年来，两国积极寻找利益汇合点，发挥各自优势，深化利益交融，实现彼此成就，合作共赢原则成为指导两国开展各领域务实合作的基本遵循。从当年苏联援华156项重点工程到今天的2448亿美元双边贸易额，从俄罗斯农产品、食品、饮料等受到中国消费者青睐到中国手机等畅销俄市场，中俄合作规模由小变大、合作基础由弱及强、合作领域由窄向宽，为两国人民带来了实实在在的好处。

中俄关系具有强大内生动力和独特战略价值。基于对彼此正确的战略认知，中俄已探索出一条不结盟、不对抗、不针对第三方的相处之道，站在了新型大国关系的前列，树立了相邻国家关系的典范。中俄关系，不会因一时一事而变，更不会受第三方干扰，是动荡世界中的恒量，不是地缘博弈里的变量。这样的选择符合两国各自和共同利益，顺应世界多极化和国际关系民主化的时代潮流，对维护全球战略稳定、促进大国良性互动、推动新兴大国合作都具有重要价值。

中俄持续向世界发出加强战略协作的有力信号，为变乱交织的世界注入难能可贵的确定性、稳定性和正能量。当前，单边与多边的博弈激烈进行，维护霸权和反对霸权的较量在全球展开。中俄同为联合国创始国和安理会常任理事国，在维护以联合国为核心的国际体系方面肩负特殊重要责任。中俄双方将进一步加强在联合国、上海合作组织、金砖国家等多边平台的密切协作，团结广大全球南方，引领全球治理正确方向，旗帜鲜明反对单边主义和霸凌行径，携手推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。

中俄两国的发展战略和外交政策是管长远的。在两国元首战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系必将在更高水平上不断前行，为两国发展振兴和现代化建设注入强劲动力，为增进中俄人民福祉、维护国际公平正义作出新的重要贡献。

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