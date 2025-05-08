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中国代表呼吁共同捍卫二战胜利成果

2025年05月08日08:41 | 来源：新华网
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　　新华社联合国5月7日电 中国常驻联合国代表傅聪7日在联合国大会纪念二战遇难者特别会议上发言说，国际社会要以纪念二战胜利80周年为契机，共同弘扬正确二战史观，共同捍卫二战胜利成果。

　　傅聪说，80年前，世界人民经过浴血奋战，彻底打败了法西斯主义，取得正义战胜邪恶、光明战胜黑暗、进步战胜反动的伟大胜利！作为东方主战场，中国付出了3500多万人的巨大伤亡，抗击了日本军国主义主要兵力，为世界反法西斯战争胜利作出了不可磨灭的贡献。

　　傅聪指出，二战胜利开启了和平与发展的新篇章。80年后的今天，世界进入新的动荡变革期，单边主义甚嚣尘上，霸凌行径大行其道。国际社会要以纪念二战胜利80周年为契机，以史为鉴，重温初心，肩负时代重任，开辟光明前景。

　　傅聪说，要共同弘扬正确二战史观。只有正确认识历史，才能实现《联合国宪章》中“欲免后世再遭战祸”的崇高理想。任何淡化、否认、歪曲二战历史的图谋和行径，任何美化侵略战争和殖民统治的言论，都是对历史的嘲弄和对人类良知的侮辱，必然失信于世界人民。

　　傅聪表示，要共同捍卫二战胜利成果。历经二战浩劫后，国际社会共同创立了联合国，制定了《联合国宪章》，奠定了现代国际秩序的基石，确立了当代国际关系基本准则，主权平等、不干涉内政、和平解决争端等理念逐渐深入人心。国际社会要坚定维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，维护以规则为基础的多边贸易体制，向各种强权政治、霸凌行径坚决说不。

　　傅聪强调，要共同维护联合国权威和地位。联合国为维护世界和平、促进共同发展发挥了重要作用，同时也需要与时俱进，不断改革完善。形势越是动荡，国际社会越是要团结起来，支持联合国在国际事务中发挥核心作用。个别国家对联合国“合则用、不合则弃”，动辄毁约退群，欠费断供，试图将一己之私凌驾于国际公利之上，其所作所为不得人心，最终必将以失败告终。

　　傅聪表示，传承历史、守望和平、坚守正道，是对先烈的最好告慰。中国愿同联合国广大会员国一道，践行真正的多边主义，筑牢世界和平与发展之基，携手构建人类命运共同体。

(责编：徐祥丽、张悦)

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