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美联储连续第三次维持利率不变 警示关税影响

2025年05月08日08:39 | 来源：新华社
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新华社华盛顿5月7日电（记者熊茂伶）美国联邦储备委员会7日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%之间不变。这是自今年1月和3月会议以来，美联储连续第三次决定维持利率不变。

美联储决策机构联邦公开市场委员会在当天发表的声明中说，近几个月来美国失业率稳定在较低水平，劳动力市场状况依然稳固，但通货膨胀仍“一定程度上处于高位”。美联储认为，经济前景的不确定性“进一步增加”。此外，美联储还指出，“失业率上升和通胀加剧的风险有所增加”，这是此前声明中没有的内容，体现出美联储对最新经济形势的担忧。

在当天下午美联储主席鲍威尔的新闻发布会上，“关税”一词被提及超过20次。鲍威尔在被问及关税的实际影响时表示，委员会注意到消费者情绪方面的变化，人们对关税带来的冲击感到担忧，担心价格可能上升。但他补充说，这种冲击尚未真正显现在经济数据上。

鲍威尔表示，特朗普政府的新政策仍在不断演变中，其对经济的影响仍然“高度不确定”。如果已宣布的大幅提升关税持续实施，可能会导致通胀上升、经济增长放缓以及失业率上升。他表示，通胀的影响可能是短暂的，但也可能会“更加持久”。

(责编：徐祥丽、张悦)

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