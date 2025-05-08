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不断续写俄中友谊新篇章

伊万·梅利尼科夫
2025年05月08日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　俄罗斯与中国的关系走过了极不平凡的发展历程。近年来，在两国元首战略引领下，俄中新时代全面战略协作伙伴关系不断焕发新活力。这不仅持续造福两国和两国人民，也为维护世界和平稳定、推动构建更加公正合理的国际秩序作出巨大贡献。

　　俄中关系不仅是一种新型伙伴关系，更体现了两国之间患难与共的真挚情谊。两国携手走出了一条大国、邻国相互尊重、和睦相处、合作共赢的崭新道路，树立了新型国际关系的典范。

　　文化是连接俄中两国人民心灵的重要桥梁，人文交流始终是推动两国关系持续发展的动力。近年来，双方教育、文学、艺术、旅游、青年、媒体等领域合作不断拓展，成功互办文化节、电影节、文化论坛，互派演出团体、互办文化艺术展览等活动，两国人文领域合作正达到新高度。

　　双方延续互办国家主题年的友好传统。2023年，两国元首商定2024—2025年举办“俄中文化年”。数百项形式多样、丰富多彩的人文交流活动，受到两国民众热烈欢迎。

　　中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。如今，中国正在推动传统文化与现代科技更好地融合。越来越多中国历史文化遗产，正通过创新性的数字化手段得以推广，成为包括俄罗斯在内的各国人民感知中国历史文化和发展成就、加深彼此认知的重要窗口。

　　当前，个别国家为维护其虚幻的霸权地位，陷入保护主义和孤立主义的偏执，导致世界不确定性、不稳定性因素显著增加。在此背景下，习近平主席提出的全球文明倡议为世界注入强大正能量。俄中文明历史悠久、底蕴深厚，两国都致力于促进文明交流合作。双方将携手落实全球文明倡议，推动构建人类命运共同体，为世界创造更加和谐美好的未来。

　　俄中友好协会长期工作在两国民间外交第一线，致力于推动两国关系发展和友好合作，巩固弘扬传统友谊。当前，俄中关系保持高水平发展，两国民间友好事业前景十分广阔。我们将继续积极开展两国民间交往，为促进民心相通贡献更多力量，不断续写俄中友谊新篇章。

　　习近平主席此次访问俄罗斯对两国关系发展具有重要意义，将进一步加强双方各领域合作，加深彼此相近相亲的深厚友谊，促进双边关系继续稳定健康深入发展。

　　（作者为俄罗斯国家杜马（议会下院）第一副主席、俄中友好协会主席，本报记者肖新新采访整理）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月08日 05 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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