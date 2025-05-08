打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中方维护自身发展利益的决心不会改变（钟声）

2025年05月08日06:02 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　中美经贸高层会谈即将在瑞士举行。这次会谈是应美方请求举行的。中方的立场是一贯的，无论是打还是谈，中方维护自身发展利益的决心不会改变，捍卫国际公平正义、维护国际经贸秩序的立场和目标不会改变。

　　近期，美方高层不断就调整关税措施放风，并通过多种渠道主动向中方传递信息，希望就关税等问题与中方谈起来。在充分考虑全球期待、中方利益、美国业界和消费者呼吁的基础上，中方决定同意与美方进行接触，体现了中方负责任态度。谈，中方大门敞开，但对话必须在相互尊重的基础上以平等方式进行；打，中方也奉陪到底，施压、威胁和讹诈不是同中方打交道的正确方式。如果美方真心希望通过对话谈判解决问题，就应本着“言必信，行必果”的精神，将表态转化为实实在在的政策调整，同中方展开专业、务实的交流对话。

　　中美两国经济总量超过世界1/3，人口总数占世界近1/4，双边贸易额约占世界1/5。中美经贸关系的本质是互利共赢。美国新政府采取的一系列违规、无理的单边关税措施，严重冲击中美经贸关系，严重扰乱国际经贸秩序，也给世界经济复苏增长带来严峻挑战。为捍卫自身正当权益和国际公平正义，中方对美方滥施关税采取了坚决有力反制。美国滥施关税也严重损害美国企业和消费者的利益，恶果正在显现。美国各界人士批评美方单边关税措施，认为这不仅无助于解决美国自身问题，还推高国内通胀压力，削弱美国产业基础，加大美国经济衰退风险。美国工商界多次呼吁政府取消对华加征关税，这些理性声音值得重视。

　　美方对中国滥施关税，一味进行极限施压，显然是打错了算盘。中国的发展成就是中国人民艰苦奋斗的结果，而非任何人恩赐的产物，中国有强大底气“奉陪到底”。2024年，中国货物贸易进出口总值超过43万亿元人民币，外贸伙伴更加多元化，对美依赖度持续降低。对美出口占中国出口总额的比重已从2018年的19.2%降至2024年的14.7%。无论国际风云如何变幻，中国将集中精力办好自己的事，始终坚定不移扩大开放，坚定不移维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，坚定不移与世界各国共享发展机遇。

　　中美经贸关系的健康发展需要双方相向而行。中国人民崇尚“以和为贵”“讲信修睦”，但“和”绝不是无原则的退让，“信”更不是对背信弃义的纵容。中方始终认为，任何对话谈判必须在相互尊重、平等协商、互惠互利的前提下开展。美方想要通过谈判解决问题，就要正视单边关税措施给自身和世界带来的严重负面影响，正视国际经贸规则、公平正义和各界理性声音，拿出谈的诚意，纠正错误做法。如果说一套、做一套，甚至企图以谈为幌子，继续搞胁迫讹诈，中方绝不会答应，更不会牺牲原则立场、牺牲国际公平正义去寻求达成任何协议。

　　历史和现实一再证明，中美合则两利、斗则俱伤。美方应本着相互尊重、和平共处、合作共赢原则，通过与中方平等对话磋商解决各自关切，共同推动中美经贸关系健康、稳定、可持续发展，为世界经济注入更多确定性。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月08日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部