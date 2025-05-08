中美经贸高层会谈即将在瑞士举行。这次会谈是应美方请求举行的。中方的立场是一贯的，无论是打还是谈，中方维护自身发展利益的决心不会改变，捍卫国际公平正义、维护国际经贸秩序的立场和目标不会改变。

近期，美方高层不断就调整关税措施放风，并通过多种渠道主动向中方传递信息，希望就关税等问题与中方谈起来。在充分考虑全球期待、中方利益、美国业界和消费者呼吁的基础上，中方决定同意与美方进行接触，体现了中方负责任态度。谈，中方大门敞开，但对话必须在相互尊重的基础上以平等方式进行；打，中方也奉陪到底，施压、威胁和讹诈不是同中方打交道的正确方式。如果美方真心希望通过对话谈判解决问题，就应本着“言必信，行必果”的精神，将表态转化为实实在在的政策调整，同中方展开专业、务实的交流对话。

中美两国经济总量超过世界1/3，人口总数占世界近1/4，双边贸易额约占世界1/5。中美经贸关系的本质是互利共赢。美国新政府采取的一系列违规、无理的单边关税措施，严重冲击中美经贸关系，严重扰乱国际经贸秩序，也给世界经济复苏增长带来严峻挑战。为捍卫自身正当权益和国际公平正义，中方对美方滥施关税采取了坚决有力反制。美国滥施关税也严重损害美国企业和消费者的利益，恶果正在显现。美国各界人士批评美方单边关税措施，认为这不仅无助于解决美国自身问题，还推高国内通胀压力，削弱美国产业基础，加大美国经济衰退风险。美国工商界多次呼吁政府取消对华加征关税，这些理性声音值得重视。

美方对中国滥施关税，一味进行极限施压，显然是打错了算盘。中国的发展成就是中国人民艰苦奋斗的结果，而非任何人恩赐的产物，中国有强大底气“奉陪到底”。2024年，中国货物贸易进出口总值超过43万亿元人民币，外贸伙伴更加多元化，对美依赖度持续降低。对美出口占中国出口总额的比重已从2018年的19.2%降至2024年的14.7%。无论国际风云如何变幻，中国将集中精力办好自己的事，始终坚定不移扩大开放，坚定不移维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，坚定不移与世界各国共享发展机遇。

中美经贸关系的健康发展需要双方相向而行。中国人民崇尚“以和为贵”“讲信修睦”，但“和”绝不是无原则的退让，“信”更不是对背信弃义的纵容。中方始终认为，任何对话谈判必须在相互尊重、平等协商、互惠互利的前提下开展。美方想要通过谈判解决问题，就要正视单边关税措施给自身和世界带来的严重负面影响，正视国际经贸规则、公平正义和各界理性声音，拿出谈的诚意，纠正错误做法。如果说一套、做一套，甚至企图以谈为幌子，继续搞胁迫讹诈，中方绝不会答应，更不会牺牲原则立场、牺牲国际公平正义去寻求达成任何协议。

历史和现实一再证明，中美合则两利、斗则俱伤。美方应本着相互尊重、和平共处、合作共赢原则，通过与中方平等对话磋商解决各自关切，共同推动中美经贸关系健康、稳定、可持续发展，为世界经济注入更多确定性。

《 人民日报 》（ 2025年05月08日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)