安德烈·杰尼索夫

俄中两国是山水相连的友好邻邦，更是百炼成钢的真心朋友。建交70多年来，两国关系经历了时代变迁考验，历久而弥坚，两国人民风雨同舟，始终携手同行。习近平主席此次访问体现了对俄中关系发展的高度重视，有助于持续巩固和深化永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢的新时代俄中关系。

在习近平主席和普京总统战略引领下，两国关系日益成熟、坚韧、稳定，双方政治互信不断深化，战略协作更加紧密，务实合作和人文交流持续深化，助力两个大国实现各自发展振兴，有力维护了双方的共同利益，也为纷繁复杂的国际形势注入正能量。俄中关系建立在不结盟、不对抗、不针对第三方基础上，双方找到了一条正确的相处之道，树立了大国关系新范式。俄中双方合作符合两国和两国人民的根本利益，不受国际形势变化和外部干扰的影响。

当前，两国政府间建立的交流合作机制工作高效、成果显著，对推动双方更广泛领域互利合作起到了重要作用。在两国关系发展过程中，人文交流始终是促进两国人民相知相亲的重要纽带。近年来，双方在教育、文化、科技、体育、旅游、媒体、电影、青年等各领域交流合作亮点纷呈，内涵与形式更加丰富。去年5月，俄中文化年正式拉开序幕，数百项引人入胜的各类文化活动，让两国民众近距离感受彼此文化的博大精深，有力弘扬双方传统友好，推动俄中友谊薪火相传。

我先后在中国工作了多年，目睹了中国式现代化取得的巨大成就。当前，中国正在加快建设现代化产业体系，因地制宜发展新质生产力，制造业呈现高端化、数字化、绿色化的良好发展态势，高质量发展前景无比广阔。中国式现代化是走和平发展道路的现代化，致力于为促进各国共同发展创造更多机遇。包括俄罗斯在内的世界各国，都期待未来通过对接中国发展战略和超大规模市场实现更高水平互惠合作。

今年是世界反法西斯战争胜利80周年，也是联合国成立80周年。当前世界形势面临诸多挑战，霸权主义、单边主义、保护主义甚嚣尘上，冲击国际秩序稳定。俄中将同国际社会一道，坚定捍卫二战胜利成果，维护联合国核心地位，践行多边主义，落实习近平主席提出的三大全球倡议，推动构建人类命运共同体，携手开辟人类更加光明的未来。

相信在两国元首的共同引领下，俄中关系将继续保持高水平运行，不断迈上新台阶，惠及两国人民和世界人民。

（作者为俄罗斯联邦委员会（议会上院）国际事务委员会第一副主席、前驻华大使）

《 人民日报 》（ 2025年05月08日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)