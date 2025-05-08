——习近平主席在俄罗斯媒体发表署名文章引发热烈反响

5月7日，在赴莫斯科对俄罗斯进行国事访问并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典之际，国家主席习近平在《俄罗斯报》发表题为《以史为鉴 共创未来》的署名文章，在俄罗斯引发热烈反响。接受本报记者采访的俄罗斯各界人士表示，习近平主席此访具有重温历史、展望未来的重要意义，俄中两国将坚决维护自身主权、安全、发展利益，坚定做历史记忆的守护者、发展振兴的同行者、国际公平正义的捍卫者，携手为人类前途命运争取更加光明的未来。

坚持正确二战史观，做历史记忆的守护者

习近平主席在署名文章中指出，我们要以史为鉴，从第二次世界大战的深刻教训和反法西斯战争的伟大胜利中汲取智慧和力量，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，共同创造人类更加美好的未来。

“拿到文章后，我第一时间仔细研读。”《俄罗斯报》社长帕维尔·涅戈伊察表示，习近平主席的署名文章高屋建瓴、内涵丰富，回顾总结了俄中两国人民在世界反法西斯战争中并肩作战、相互支援，为最终打败法西斯势力作出辉煌贡献的历史，对促进世界和平稳定和繁荣发展具有深刻的现实意义。

讲述两国革命者并肩作战的中俄合拍电影《红丝绸》正在俄罗斯影院热映，该电影制片人瓦吉姆·贝尔金表示，影片展现了习近平主席署名文章提到的“两国人民用鲜血和生命凝结的深厚情谊”。“这部影片也是落实俄中两国元首关于加强两国影视领域合作重要共识的成果，有助于两国观众铭记历史、传承友谊。”

习近平主席在署名文章中回顾了苏联援华航空队的故事，这令俄罗斯援华志愿飞行员后代协会主席娜塔莉亚·赫留金娜十分感动。她的父亲季莫非·赫留金是当年苏联援华航空队轰炸机部队指挥官。2015年，赫留金娜在北京接受了中国人民抗日战争胜利70周年纪念章。那次中国之行给她留下了非常深刻的印象：“在习近平主席的领导下，中国经济社会快速发展。中国友人热情周到地接待我们，他们对历史记忆的重视和敬意也让我深受震撼。”她表示，俄中两国应不断巩固友谊、相互支持、相互理解信任。

长期研究二战史的俄罗斯联邦国防部军事大学教授维亚切斯拉夫·齐莫宁说：“在历史修正主义沉渣泛起的当下，习近平主席此访具有重要意义。任何人都无法将胜利从我们手中夺走，进入新时代的俄中全面战略协作伙伴关系也将在我们的传统友谊基础上得到进一步发展。”

加强团结对话，做发展振兴的同行者

习近平主席在署名文章中表示，国际形势越是变乱交织，我们越要坚持和维护联合国权威，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，持续推进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。

俄罗斯国家杜马（议会下院）第一副主席、俄中友好协会主席伊万·梅利尼科夫表示，俄中全面战略协作伙伴关系的确定性和坚韧性历经了时间考验，两国对于彼此核心利益始终坚定相互支持。“俄中应在联合国、上海合作组织、金砖国家等多边平台积极合作，维护全球战略稳定，维护全球南方国家正当权益，促进经济发展，推动构建更加公正合理的国际秩序。”

俄罗斯高等经济大学欧洲与国际综合研究中心主任瓦西里·卡申表示，习近平主席在署名文章中旗帜鲜明地发出了支持多极化和全球化的声音。“一些国家正在重回单边主义、霸权主义的老路，给世界带来不确定因素。俄中两国将高举多边主义旗帜，推动多边合作。”

俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所首席研究员叶莲娜·萨夫罗诺娃表示，俄中两国元首已多次表达维护战后国际秩序的决心。“我们应重视全球南方国家的呼声，强调多极化、多边主义、非歧视原则，同时拒绝保护主义和经济胁迫。习近平主席此访不仅将为俄中关系注入新的动力，也有助于为人类前途命运争取更加光明的未来。”

俄罗斯科学院东方学研究所现代中国研究中心主任安德烈·维诺格拉多夫表示，作为联合国创始国和安理会常任理事国，俄中两国均对维护全球和平稳定负有重要责任。俄中将同国际社会一道，坚持维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，维护联合国在全球事务中的核心作用，共同开创更加美好的明天。

践行多边主义，做国际公平正义的捍卫者

当今世界，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字有增无减。习近平主席在署名文章中指出，应对全球性挑战必须坚持共商共建共享的全球治理观，坚持对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和，践行真正的多边主义，兼顾各方合理关切，维护国际规则和秩序。

俄罗斯亚太地区研究中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫表示：“中国和俄罗斯都是具有重要影响力的大国，是维护全球战略稳定、完善全球治理的建设性力量。俄罗斯热烈欢迎中方有关改善全球治理的各项主张。我坚信牢固的俄中关系有助于维护全球战略稳定和国际正义，进一步完善全球治理体系，引领人类走向和平的未来。”

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·洛马诺夫表示，习近平主席提出的三大全球倡议，为人类走向公正平衡的经济发展、不可分割的共同安全、平等尊重的文明交往等指明了方向。“俄中两国相互理解、相互支持，将促进世界和平稳定和发展繁荣。”

俄罗斯人民友谊大学副教授奥列格·季莫费耶夫表示，在国际形势日趋严峻的背景下，三大全球倡议正获得越来越多国家的响应和支持。俄中将同更多国家一起践行三大全球倡议，更好推动构建人类命运共同体。

俄罗斯西伯利亚联邦大学教授弗拉基米尔·达齐申表示，“俄中两国积极合作，为世界树立了相互尊重、平等信任和合作共赢的典范，为维护全球战略稳定作出了重要贡献。”

（本报莫斯科5月7日电 记者于宏建、谢亚宏、肖新新、曲颂、白紫微）

《 人民日报 》（ 2025年05月08日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)