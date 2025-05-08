本报记者 张 红

2024年9月22日，《熊猫剧场》年度开播暨金砖国家影视文化交流活动在莫斯科举行，来自中国、俄罗斯、巴西、印度、南非等金砖国家的相关部门、媒体影视机构代表及青少年代表900余人参加。图为中俄青少年表演节目。

新华社记者 白雪骐摄

建交近76年来，人文交流始终是推动中俄关系持续发展的不竭动力，为两国关系奠定了深厚的民意基础。2024—2025年“中俄文化年”期间，中俄双方举办了数百项人文交流活动。双方友好的社会民意基础更加稳固，为两国关系高水平发展作出重要贡献。

“中俄人文交流从点到线，从线到面，呈现扩展态势。两国人民对彼此的关注度和好感度不断提升。”

“Bravo！”“《咏春》，哈拉少！（俄语“谢谢”之意）”“再来一次！”“感谢你们带来了如此美妙的艺术！”当地时间5月1日晚，在俄罗斯圣彼得堡马林斯基剧院，深圳原创舞剧《咏春》落下帷幕。观众长时间的欢呼声与掌声为《咏春》在俄罗斯的6场演出画上了圆满句号。

这是中俄人文交流的又一生动例子。自去年5月“中俄文化年”开幕以来，双方举办了一系列接地气、连民心、有热度的人文交流活动，进一步释放两国文化合作潜力，为中俄友好的世代传承、两国人民的相知相亲注入新动力。

作为中俄电影领域最新合作成果，合拍影片《红丝绸》于今年2月20日在俄罗斯上映，取得了6.88亿卢布（约合6000多万元人民币）的票房成绩。该片根据真实历史事件改编，讲述了1927年，中国和苏联两国革命者并肩作战，成功安全护送重要秘密文件的故事。影片在两国多地实景拍摄，凝聚了双方创作团队的共同努力。该片将于今年9月在中国隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际，在中国上映。

作为2024—2025年“中俄文化年”重要活动之一，中俄艺术家合力打造的世界经典歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》“五一”期间在华登场。新版制作既完整保留了经典音乐的原汁原味，又通过创新的舞台美学设计，赋予其全新艺术表达。

此外，今年的“欢乐春节”系列活动火遍莫斯科的大街小巷，举办规模、持续时间和参加人数均创下新纪录。

“近年来，中俄人文交流从点到线，从线到面，呈现扩展态势。两国人民对彼此的关注度和好感度不断提升。”外交学院人类命运共同体研究中心研究员高飞教授说。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，“俄中文化年”框架下举办的众多丰富多彩的活动得到两国民众热烈响应，不仅极大促进双方文化交流发展，也有助于保持两国友好关系和两国人民密切交往。

两国人民越走越亲的背后是越来越便利的签证政策、越来越深入的经贸合作以及越来越成熟的交流机制。

中国黑龙江省黑河市与俄罗斯布拉戈维申斯克市仅一江之隔。在这里，人们已经实现了“出国吃个早餐再回国”的自由。

“我刚去看了牙医，又买了一些日用品，现在准备找个餐厅吃午饭，然后坐船差不多10分钟就到家了，非常方便。”家住俄罗斯布拉戈维申斯克市的叶卡捷琳娜说。她说，自己常来黑河，虽然不会中文，但这里随处可见清晰的俄语标识，许多摊主也都会说些简单的俄语，沟通不是问题。

两国人民越走越亲的背后是越来越便利的签证政策、越来越深入的经贸合作以及越来越成熟的交流机制。

中俄互免团体旅游签证政策恢复实施后，越来越多中国游客奔赴俄罗斯，俄罗斯游客的赴华旅行目的地也不断拓展。俄罗斯旅游业联盟发布数据显示，2024年中国赴俄游客数量达到84.8万人次，是2023年的4.2倍。最新数据显示，2024年，中国仅海南岛就接待了17.8万名俄罗斯游客，同比激增11倍。

中俄经贸合作不断深化。2024年两国贸易额达2448亿美元，同比增长1.9%，再创历史新高，中国连续15年保持俄罗斯第一大贸易伙伴国地位。中俄能源合作是两国务实合作的重要基石，能源贸易占中俄贸易总额比重保持在1/3以上，中俄东线天然气管道提前全线贯通，重大项目稳步推进，合作领域持续拓展。与此同时，两国在数字经济、电子商务、生物医药、科技创新、绿色能源等新兴领域的合作前景十分广阔。

“中俄人文交流精彩纷呈，首先得益于两国元首的领航掌舵，中俄高层交往过程中始终非常重视人文交流；其次，交流活动扎实推进，文化、科技、旅游等不同领域的交流全面开花；第三，交流机制逐渐完备，从国家到地方，从高校到民间机构，各个层级的交流机制日益完善；最后，中俄人文交流不仅限于双边平台，也在上合组织、金砖国家等多边平台扩展升级。”高飞说。

“人文交流将在传承和弘扬俄中友好方面发挥更大作用，为两国关系发展持续注入生机与活力。”

“‘俄中文化年’期间，我们两国人民有机会深入了解对方的传统艺术和文化遗产。”中俄友好、和平与发展委员会俄方主席鲍里斯·季托夫说，文化年强调不同文化传统之间对话和理解的重要性，有助于增进两国人民相互认知、相互尊重，为两国世代友好注入新动力。

相关机构在中俄双向推出的民意调查显示：中俄民众彼此的认可度很高，两国民众对中俄关系发展现状给予高度评价，对未来走向满怀信心、积极乐观。俄“列瓦达中心”多年持续跟踪调查“俄罗斯民众对世界各国的态度”，数据显示，10年来对中国持友好态度的受访者比例一直处于高位，俄罗斯年轻人是对中国好感度最高的群体，达到95%。

“民间友好为两国关系平稳发展提供支撑和保障，对于夯实两国长期交往的基础而言尤为重要。当前，中俄友好的基础比以往任何时候都扎实，为两国世代友好、双边关系持续健康发展提供了新的动力。”高飞说。

“人民友好始终是俄中关系发展的动力源泉。”俄中友好协会第一副主席加林娜·库利科娃表示，俄中两国正大力开展旅游、青年、地方和民间交流，深化教育、体育、电影、传媒等合作，有力促进两国文化交融和民心相通。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，俄中人文交流合作是两国新时代全面战略协作伙伴关系中极为重要的组成部分，目前各方面都在稳步发展。“我们愿同中国伙伴在这一领域继续开展协作。”

“人文交流将在传承和弘扬俄中友好方面发挥更大作用，为两国关系发展持续注入生机与活力。”俄罗斯亚太地区研究中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫表示，两国蓬勃开展的人文合作，有力促进双方文明交流互鉴和两国人民相知相亲，也将为人类文明的持久繁荣贡献力量。

中俄是搬不走的好邻居，是患难与共、相互支持、共同发展的真朋友。“国之交在于民相亲。”人民友好的涓涓溪流，正汇成中俄友好的滔滔大河。

(责编：杨光宇、胡永秋)