新华社莫斯科5月7日电 应俄罗斯总统普京邀请，国家主席习近平5月7日至10日对俄罗斯进行国事访问并出席在莫斯科举行的纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典。俄罗斯各方人士认为，习近平主席此访意义重大，彰显两国高度互信与相互支持，将推动俄中关系向更高水平发展。

塔斯社7日报道，俄罗斯联邦委员会（议会上院）主席瓦莲京娜·马特维延科说，习近平主席对俄罗斯进行国事访问并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典，“具有崇高的历史意义”。

马特维延科说，有些国家正试图歪曲粉碎法西斯主义和军国主义的历史记忆，俄中明确共同抵制这一企图，将在为后代留存历史真相方面发挥决定性作用。

俄罗斯总统助理乌沙科夫6日对俄新社、塔斯社等俄主流媒体说，俄中关系正处于历史最好水平，双方均认为两国关系堪称大国关系的“真正典范”。他表示，习近平主席此访意义重大，将推动“完全彼此信任、平等互利、不针对任何第三方”的俄中关系继续向前发展。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃6日在记者会上说，习近平主席应邀对俄罗斯进行国事访问并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典，“再次证明了当今俄中关系前所未有的高度互信、相互理解与彼此支持”。

扎哈罗娃说，俄中关系“具有真正的全面性，不断充实着新的建设性内涵，符合两国人民根本利益并得到两国人民的全力支持”。她表示，在两国领导人的引领下，俄中合作将长期稳步发展。

扎哈罗娃还说，在不同的多边平台和场合中，俄罗斯和中国致力于维护国际公平正义，并坚持以联合国为核心，推动构建真正平等公正的多极世界秩序。

俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所所长基里尔·巴巴耶夫日前接受新华社记者采访时表示，相信俄中两国合作将延续良好态势，在世界范围内打造大国开展各领域互利共赢合作的范例。俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·洛马诺夫对记者说，俄中两国之间的政治互信水平，两国所建立的紧密联系与深刻理解，在世界大国关系中独一无二。

(责编：杨光宇、胡永秋)