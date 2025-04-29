新华社里约热内卢4月28日电（记者赵焱 周永穗）当地时间4月28日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在里约热内卢会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

王毅说，最近国际形势又出现不少新变化，变化是这个时代的常态，但不变的是中俄的相互信任和相互支持。习近平主席和普京总统的战略引领始终是中俄关系保持高水平运行的根本保障。双方要共同努力，将两国元首重要共识不断转化为各领域合作成果。

王毅表示，当前，单边与多边的博弈激烈进行，维霸和反霸的较量在全球展开。金砖国家的团结与合作正在显示出越来越重要的战略价值。作为金砖国家创始成员国，中俄要加强在金砖框架内的协调配合，深化广大发展中国家和新兴经济体团结合作，不断壮大“大金砖”的影响力感召力。

拉夫罗夫表示，面对快速变化的世界，俄中保持密切互动十分必要。俄方愿同中方相互支持彼此举办苏联伟大卫国战争胜利80周年和中国人民抗日战争胜利80周年纪念活动，深化各领域务实合作。

拉夫罗夫介绍了乌克兰危机最新情况，重申俄方愿不设前提同乌方开展和平谈判。王毅阐述了中方劝和促谈的原则立场。

双方就加强联合国、上海合作组织、二十国集团等多边框架下合作进行了战略沟通，并就伊朗核、朝鲜半岛核问题等交换了看法。

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