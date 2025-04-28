新华社北京4月28日电（记者袁睿、马卓言）外交部发言人郭嘉昆28日在例行记者会上答问时表示，按照中印双方达成的共识，印度香客赴中国西藏神山圣湖朝圣将于今年夏季恢复，目前双方正在推进有关准备工作。

有记者问：印度外交部近日发布公告称，印方将于今年6月至8月组织印度香客赴中国西藏神山圣湖朝圣。这是否意味着中方已同意恢复印度香客赴中国西藏神山圣湖朝圣？请问发言人对此有何评论？

“印度香客赴中国西藏神山圣湖朝圣是中印两国人文交流的重要内容。”郭嘉昆说，位于中国西藏自治区的冈仁波齐峰和玛旁雍错湖是包括藏传佛教和印度教在内的多个宗教信众心目中的“神山圣湖”。按照中印双方达成的共识，印度香客赴中国西藏神山圣湖朝圣将于今年夏季恢复，目前双方正在推进有关准备工作。

“今年是中印两国建交75周年。中方愿同印方共同努力，认真落实两国领导人达成的重要共识，推动中印关系沿着健康稳定轨道向前发展。”郭嘉昆说。

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