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外交部：欢迎更多外国朋友“五一”假期走进中国、乐在中国

2025年04月28日20:38 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月28日电（记者袁睿、邵艺博）外交部发言人郭嘉昆28日表示，“五一”假期将至，我们欢迎更多外国朋友走进中国、乐在中国，让优质优价的“中国制造”飞入每个家庭、造福更多人民。

　　当日例行记者会上，有记者问：近来我们注意到，随着入境游日益便利、离境退税持续加力，来中国“买买买”成为跨境旅游新趋势。据报道，“五一”入境游订单量已同比增长173%，不少外国游客带着大旅行箱来华扫货。最近举行的广交会上，境外采购商较往年同期增长20%以上，消博会吸引了全球超6万专业采购商。驻外使领馆也积极宣介相关展会。中方希望借此传递什么信息？对外国人来华消费热潮有何评论？

　　“‘游在中国’热度不减，‘购在中国’蔚然成风。”郭嘉昆说，从外国采购商云集中国展会，到各国消费者踊跃来华“探店”，从特色美食到非遗文创，从国际精品到国货潮品，从中国好物到中国服务，中国消费市场展现出强大魅力和巨大活力。

　　郭嘉昆表示，据统计，去年入境游客总消费达942亿美元，增长77.8%。这得益于免签入境、支付便利、离境退税等一系列政策的叠加效应，也体现了中国扩大开放、惠及各国的诚意。4月26日，中方相关部门推出优化离境退税新举措，进一步推广“即买即退”，让外国消费者享便利、得实惠。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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