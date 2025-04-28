新华社北京4月28日电（记者邹多为）中国贸促会新闻发言人赵萍28日表示，本月初，泰国商业部正式函复中国贸促会，确认泰国将担任第三届中国国际供应链促进博览会（链博会）主宾国。

第三届链博会将于今年7月16日至20日在北京举办，展览总面积12万平方米，设置先进制造链、清洁能源链、智能汽车链、数字科技链、健康生活链、绿色农业链等6大链条和供应链服务展区。

赵萍在介绍筹备情况时表示，距离第三届链博会开幕还有70多天，目前各项筹备工作进展顺利，中国贸促会已在境内外举办46场推介会，相关国际组织、外国政商界嘉宾和专业观众，以及广大中外企业积极踊跃报名参展参会。

国际化是链博会的突出特色和首要指标。赵萍表示：“今年链博会将更加突出国际合作，特别是我们将认真贯彻落实中央周边工作会议精神，以更大力度支持周边国家积极参与链博会，通过加强产业链供应链周边合作推动构建周边命运共同体。”

作为全球首个以供应链为主题的国家级展会，链博会是全球共享的国际公共产品。2023年以来，链博会已成功举办两届，共有包括日本、泰国、新加坡、韩国、印度尼西亚、马来西亚、蒙古国、越南、老挝、尼泊尔、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等12个周边国家的70多家企业和商协会参展链博会，取得丰硕成果。

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