新华社华盛顿/柏林4月27日电 美国总统特朗普27日再次就克里米亚问题表态，称乌克兰总统泽连斯基愿放弃克里米亚，作为达成和平协议的一部分。德国国防部长皮斯托里乌斯同一天表示，美国要求乌克兰向俄罗斯“割让领土的要求太过分”。

27日被记者问及是否认为泽连斯基准备“放弃”克里米亚时，特朗普说：“我认为是的。”他还喊话俄罗斯总统普京，希望俄方“停止开火”并签署俄乌和平协议。“我们已经有了协议框架，我相信并且希望他能签署。”

皮斯托里乌斯27日接受德国公共广播联盟采访时表示，乌克兰不应同意特朗普的最新提议。他说，要求乌克兰向俄罗斯“割让领土的要求太过分”，这将等同于“投降”。

特朗普与泽连斯基26日在梵蒂冈城简短会晤，讨论了俄乌冲突无条件停火事宜。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫同日表示，普京25日确认，俄方准备在没有任何先决条件的情况下与乌克兰进行谈判。

特朗普25日称，俄乌已经“非常接近”达成协议。在美国媒体刊登的一篇专访中，特朗普称克里米亚“属于”并“将留在俄罗斯”。泽连斯基就此回应说，“不会在法律上承认任何暂时被占领土”属于俄罗斯。

此前有报道说，美方提议从法律上承认俄罗斯对克里米亚的控制权，而乌克兰及其欧洲盟友表示，这是一条不可跨越的红线。

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