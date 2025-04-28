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瑞典智库：2024年全球军费开支增幅达冷战后最大

2025年04月28日15:19 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月28日电　瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所28日发布的一份报告显示，随着欧洲和中东地区军费开支激增，2024年全球军费开支出现前所未有的增长，增幅达冷战结束以来最大。

　　报告说，2024年全球军费开支总额达2.72万亿美元，较2023年实际增长9.4%，这是至少自冷战结束以来最大幅度的同比增长，其中欧洲和中东地区增长尤其快速。

　　报告显示，除马耳他外，所有欧洲国家去年都增加了军费开支。欧洲军费开支增长了17%，达6930亿美元，是2024年全球军费增长的主要推动者之一。中东地区2024年军费开支预估达2430亿美元，增幅为15%。其中，以色列军费开支在2024年飙升65%，达到465亿美元，为1967年第三次中东战争以来最大增幅。

　　美国依旧是全球军费开支最大的国家，去年达9970亿美元，占全球军费开支总额37%。北约所有成员国去年都增加了军费开支，总开支达1.5万亿美元，占全球军费开支总额55%。北约32个成员国中的18个国家军费开支达到或超过其国内生产总值的2%。

　　该研究所军费开支和武器生产项目专家认为，欧洲的北约成员国增加军费，一方面是由于俄乌冲突，包括向乌克兰提供援助；另一方面是由于担心美国会拒绝承担联盟义务。但是，增加军费开支不一定带来军力显著增长或摆脱对美国的依赖。

　　斯德哥尔摩国际和平研究所成立于1966年，是一家研究军备控制和裁军问题的机构。

(责编：崔译戈、张悦)

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