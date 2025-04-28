人民网阿布扎比4月27日电（记者张志文）4月26日，第三十四届阿布扎比国际书展在阿布扎比国家会展中心开幕，由中国出版单位展示的近千种精品图书受到当地读者喜爱。

一位当地读者在“阅读中国”馆挑选图书。人民网记者 张志文摄

阿布扎比国际书展是西亚北非地区规模最大、最具影响力的国际书展之一。本届书展上，中国教育出版传媒集团、人民出版社等11家出版单位重点推介习近平总书记著作和相关学习读物中文版、阿文版，集中展览展示习近平总书记著作和相关学习读物中外文版等中国主题精品图书、中国原创科幻图书、纪念反法西斯战争胜利80周年主题图书、中阿互译成果图书、“中国历代绘画大系”、2024年中国好书以及国内出版的精品丛书套书等，定向推送贴近阿拉伯读者阅读习惯的中国当代文学（含儿童文学）作家作品。

4月27日，中阿书法交流体验在阿布扎比书展期间举行。人民网记者 张志文摄

在“阅读中国”馆，当地读者通过品味中国茶，了解中国文化。人民网记者 张志文摄

参展期间，中国出版单位还参与举办了中阿教育出版交流会、中阿版贸洽谈会、《汤素兰图画书系列》阿拉伯语版新书发布会、中阿书法交流体验、第四届“阿联酋眼中的中国”中文比赛等多场文化交流活动，以“文化驼队”之姿不断拉紧中阿文明交流互鉴纽带。

据悉，本届书展将持续到5月5日。

第四届“阿联酋眼中的中国”中文比赛上，一位阿联酋汉语学习者与观众分享对中国茶文化的思考。人民网记者 张志文摄

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