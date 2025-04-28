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美前白宫官员：关税痛苦效应几周后显现 低收入美国人受冲击尤甚

2025年04月28日13:40 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿4月27日电（记者颜亮）美国前白宫国家经济委员会主任加里·科恩27日表示，美国消费者将在几周后开始感受到关税政策带来的痛苦效应，预计小企业和收入水平较低的群体受关税冲击尤其严重。

　　科恩现任美国国际商业机器公司（IBM）副董事长。在美国总统特朗普上一任期，科恩2016年12月出任白宫国家经济委员会主任，后因对政府关税政策不满，2018年3月辞职。此前，科恩曾任美国高盛集团总裁兼首席运营官。

　　科恩当天在美国哥伦比亚广播公司《面向全国》电视节目中说，进口商品的分销周期约为8周，这意味着美国政府4月2日宣布的所谓“对等关税”的实际影响将在5月底开始显现。他表示，小企业所受冲击尤其严重，以玩具店为例，一些店铺要么选择不订货，要么干脆关门。

　　科恩说，美国市场今年年初满怀兴奋与期待，如今则充斥不确定性。消费者信心正在走弱，已开始削减支出，只购买必需品或担心未来会涨价的汽车、洗衣机、电子产品等商品。

　　科恩认为，随着加征关税导致进口商品价格上涨，收入水平较低的群体将被迫拿出更多收入甚至全部收入来购买商品，而更富有群体则会将更多收入用于储蓄，这意味着低收入美国人最终将承受关税不成比例的冲击。

　　沃尔玛等美国大型零售商的高管此前警告，美国消费者不久后将看到一些进口商品价格大幅上涨，货架越来越空。

(责编：崔译戈、张悦)

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