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国际观察：万隆精神照亮全球南方合作新征程

王珩 蒋妍
2025年04月28日13:23 | 来源：人民网-国际频道
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1955年4月，来自29个亚非国家和地区的代表在印尼万隆召开首届亚非会议，共同发出了反殖民主义、谋求民族自决与和平共处的时代强音。这场象征着亚非人民大团结的历史性会议，不仅奠定了亚非国家合作的基础，更孕育了以“团结、友谊、合作”为核心的“万隆精神”。

70年来，万隆精神在全球南方国家的实践中不断传承与发展。从不结盟运动，到如今金砖合作机制兴起、共建“一带一路”倡议走深走实，万隆精神始终是全球南方国家团结合作的灵魂。

自成立以来，金砖合作机制就致力于推动全球经济治理的民主化。新开发银行和应急储备安排的设立，为发展中国家提供了替代性的融资渠道，是对全球现有金融体系的有益补充，为全球南方国家的发展提供有力支持。近年来，金砖合作机制不断扩大，“大金砖合作”成为促进全球南方国家团结合作、共同发展的重要渠道，为推动全球治理体系改革与完善贡献力量。

中国提出的共建“一带一路”倡议是万隆精神在全球化背景下的生动体现。共建“一带一路”以共商共建共享为原则，注重实现互利共赢，正是万隆精神的延续。中老铁路、雅万高铁等项目的建成，为全球南方国家的现代化进程注入新动力，显著提升了共建国家的经济活力，展现南南合作的巨大潜力。

当前，世界正经历百年未有之大变局。全球化遭遇逆流，地缘政治冲突加剧，单边主义、保护主义抬头，气候变化、粮食安全等全球性挑战日益严峻。在这一背景下，万隆精神为全球南方国家应对挑战、实现共同发展提供了宝贵指引。

万隆会议倡导的平等与互不干涉原则，在当今世界依然具有现实意义。面对单边主义、保护主义风险，万隆精神为全球南方国家提供了团结协作的价值观基础，强调通过多边主义维护国际公平与正义。全球南方国家相互支持，共同抵制强权政治，推动国际规则的公平制定与有效执行，努力构建一个更加公正的国际秩序，提高发展中国家的代表性与发言权，切实纠正历史不公。

当前发展中国家面临贸易壁垒、技术垄断和金融霸权等挑战，万隆精神为其深化经济合作、实现可持续发展提供了重要指引。万隆精神鼓舞着发展中国家相互合作加强自主发展能力，共同探索可持续发展的新路径。此外，全球南方国家在新能源、数字经济等领域的合作，彰显了以“团结、友谊、合作”为核心的万隆精神在新时代的风采，也为实现联合国2030年可持续发展目标提供了新动能。

70年前，万隆会议点燃了亚非国家追求独立与发展的希望火种；70年后，万隆精神依然是全球南方国家团结合作的灯塔。在复杂多变的国际态势下，全球南方国家正以更加团结的姿态，携手应对挑战、共创未来。面向新征程，万隆精神将继续照亮全球南方合作之路，引领世界在和平与发展的道路上阔步前行。

（作者王珩为浙江师范大学非洲研究院党委书记、教授、博士生导师；蒋妍为非洲研究院硕士研究生。）

(责编：崔译戈、杨牧)

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