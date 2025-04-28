新华社北京4月28日电 韩国媒体27日援引消息人士的话报道，韩国大法院（最高法院）可能将于5月就总统热门人选、最大在野党共同民主党前党首李在明涉嫌违反《公职选举法》案作出判决。

韩国法律界消息人士27日说，三审判决最早可能在总统候选人登记日前。总统候选人登记日为5月10日至11日。

按照韩国法律，如果大法院在三审判决中维持无罪判决，李在明的政治前途将不受影响。如果判决结果对李在明不利，他不仅将失去国会议员资格，还可能10年内无法参选公职。

韩国第21届总统选举定于6月3日举行。共同民主党27日宣布，李在明以89.77%的得票率赢得党内初选，获得该党总统候选人提名。

李在明牵涉多起诉讼案。其中，他涉嫌违反《公职选举法》一案目前在三审过程中，因涉及其参选资格是否会遭剥夺而引发广泛关注。根据韩国法律规定，韩国大法院应在6月26日前作出三审判决。但大法院近期加快审理进度，外界猜测可能意在总统选举前作出判决。

检方指控李在明在2021年12月竞选韩国总统期间，接受采访时谎称不认识城南城市开发公社第一开发处处长金文基。金文基在接受城南市一个地产开发项目腐败案调查期间死亡。涉案地产项目推进期间，李在明任城南市市长。检方还指控他在2021年10月国会对京畿道政府审查中，就另一个房地产开发项目所涉用地规划问题作虚假陈述。

首尔中央地方法院去年11月一审判决李在明虚假陈述罪名成立，违反《公职选举法》，判处其一年有期徒刑，缓刑两年。首尔高等法院今年3月二审推翻一审判决，宣判李在明无罪。（张旌）

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