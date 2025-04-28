人民网北京4月28日电 （记者崔译戈）洛美消息：为纪念万隆会议召开70周年，以“万隆会议70周年后的世界重建：亚非命运共同体的团结之道”为主题的国际学术研讨会近日在多哥首都洛美举办。来自中国、多哥、布基纳法索、喀麦隆等国的政府官员、外交使节和专家学者等近百人参加会议。

中国驻多哥大使巢卫东表示，70年前召开的万隆会议是全球南方国家追求公平正义的历史丰碑。70年后，面对百年变局，中国愿同包括多哥在内的世界各国继承弘扬万隆精神，推动构建人类命运共同体，造福各国人民。

多哥高等教育与科研部长康卡·马利克·纳查巴在致辞中说，万隆会议标志着亚洲和非洲国家走上了一条新的道路，每个国家都有意愿去促进亚非国家的团结一致。万隆精神至今仍然充满活力，值得深入思考与探讨。

浙江师范大学非洲研究院院长刘鸿武说，经过70年的发展，亚非国家在全球经济中的地位不断提升，但在国际贸易、国际金融体系等领域，结构性不平等仍旧存在。亚非国家只有更加紧密地团结起来，才能够为自身发展开辟新的道路。他表示，重温万隆精神，将为全球南方国家进一步团结合作、构建更加公正合理的全球治理体系注入动力。

多哥洛美大学校长波达尔认为，万隆会议提出的各项原则仍然具有现实意义，当前世界比以往任何时候都更加需要加强全球南方合作，共同构建人类命运共同体。

此次研讨会由中国驻多哥大使馆、多哥洛美大学中非研究中心、浙江师范大学非洲研究院等机构联合举办。与会学者共同探讨万隆精神的历史意义和当代价值，围绕中非合作、全球南方发展等议题展开讨论。

(责编：崔译戈、杨牧)