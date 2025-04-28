人民网突尼斯4月28日电 （记者薛丹、黄培昭）4月27日，由中国大百科全书出版社、突尼斯东方知识出版社联合举办的“文明互鉴·创新启航 —— 阿文版新书发布暨版权签约仪式”在突尼斯国际书展的中国主宾国展台活动区举行。

活动现场，中国出版集团有限公司董事长黄志坚、突尼斯出版协会主席里阿德·阿卜杜勒拉扎克等共同为《当代中国政治：基础与发展》阿文版揭幕。突尼斯东方知识出版社社长哈利德与中国大百科全书出版社副总编辑蒋丽君就《新质生产力：创新中国的时代引擎》《伟大的中国大运河》两部作品的阿文版签署了版权合作协议。

活动现场。主办方供图

黄志坚代表中国出版集团对中国大百科全书出版社与突尼斯东方知识出版社的合作成果表示祝贺。在中阿合作日益紧密的当下，中国出版集团年均版权输出约千项，其中阿拉伯文版权输出占比近四分之一，中阿合作成效显著。本次发布的《当代中国政治》阿文版和签约的《新质生产力》《伟大的中国大运河》标志着双方的合作迈上了新的台阶。这些作品不仅承载知识，更架设起中阿文明互鉴的新桥梁，为中阿在互学互鉴中共同续写文明新辉煌打下坚实基础。

哈利德在致辞中表示，突尼斯东方知识出版社一直将向阿拉伯语读者传播中国文化、讲述古老又年轻的当代中国的故事视为重要使命。此次新书发布和版权签约，不仅是双方合作的新成果，更意味着阿拉伯读者获得更多深入了解中国的机会，他对此充满期待。

(责编：苏缨翔、杨牧)