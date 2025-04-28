人民网突尼斯4月28日电 （记者薛丹、黄培昭）日前，迦太基文明与良渚文明对谈暨《寻找失落的文明：良渚古城考古记》阿拉伯文版签约仪式在突尼斯卡拉姆国际展览中心举办。

活动现场，浙江古籍出版社和突尼斯东方知识出版社就《寻找失落的文明：良渚古城考古记》阿拉伯文版版权输出成功签约。《寻找失落的文明：良渚古城考古记》是由浙江古籍出版社出版的以“良渚”为主题的图书。在书中，作为“良渚古城发现者”，作者刘斌一方面对良渚古城遗址、良渚水坝、出土器物及良渚文明的影响等进行了准确、细致地介绍；另一方面结合数十年考古经历，记叙了良渚古城发现过程中的思考，与每一个标志性时刻的发生。读者能够通过该书全面了解良渚的“前世今生”，知道良渚文明从何而来，如何建立起神话般的王国，又如何忽然湮灭，更能通过考古过程中那些生动、闪耀的灵感时刻，与考古人“感同身受”，真正建立起与5000年前的精神联系。

活动现场。主办方供图

该书此前已经输出法文版及俄文版，并分别入选经典中国国际出版工程和学术外译项目。活动现场，与会嘉宾还就中国良渚文明和突尼斯迦太基文明的独特魅力与深远影响进行了深入探讨。

此次成功签约，是良渚文化走向世界的重要一步，将为突尼斯及阿拉伯世界的读者提供一扇了解中华文明的窗口，促进中突两国人民的文化交流与相互理解，让更多阿拉伯读者能感受到良渚文明的独特魅力，进而深化中阿文化之间的友谊与合作。

(责编：苏缨翔、杨牧)