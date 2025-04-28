人民网突尼斯4月27日电 （记者黄培昭、薛丹）当地时间4月26日下午，在第39届突尼斯国际书展上，中国社会科学出版社与突尼斯东方知识出版社举办的《中国经济发展的世界意义》阿文版图书发布会暨《中华之道：中华文明突出特性的哲学阐释》《中国农村发展报告（2024）：以新质生产力推进乡村全面振兴》等书阿文版版权合作签约仪式成功举行。中国社会科学出版社党委书记、社长赵剑英，突尼斯东方知识出版社社长哈利德，中国社会科学院学部委员、农村发展研究所所长魏后凯，中国社会科学院哲学研究所所长、研究员张志强出席活动。

赵剑英致辞指出，当前，世界正处于百年未有之大变局，加强文明交流互鉴、促进共同发展比以往任何时候都更为重要。图书出版作为人文交流的重要组成部分，将在中华文明与阿拉伯文明间的交流对话与理解互鉴方面发挥不可替代的作用。中国社会科学出版社作为中国哲学社会科学领域具有重要影响力的专业出版机构，长期致力于中国学术成果和中华文化的国际传播，搭建中外学术交流的桥梁。突尼斯东方知识出版公司是阿拉伯世界具有重要影响力的出版机构，在促进中阿文化交流方面作出了积极贡献。

赵剑英说，本次发布的《中国经济发展的世界意义》一书，系统阐述了中国改革开放以来的发展历程及其对全球经济的深远影响。中国的发展不仅改善了本国人民的生活，也为世界经济增长注入了强劲动力，为发展中国家提供了重要借鉴。该书阿拉伯文版出版，将帮助阿拉伯读者更深入地理解中国式现代化道路及其全球价值。双方此次签约的《中华之道：中华文明突出特性的哲学阐释》《中国农村发展报告（2024）：以新质生产力推进乡村全面振兴》《新时代的中非“一带一路”合作：认知、成效与展望》《非洲国家数字经济发展与中非合作》等书阿文版，不仅将促进中阿两大文明在思想层面的深度对话，同时也将为中阿在农业、科技创新等领域的合作提供新思路。

哈利德在致辞中讲到，中国拥有悠久而灿烂的文明，其独特的发展模式正日益吸引全球学术界的关注。在此背景下，突尼斯东方知识出版社与中国社会科学出版社的合作将持续深化，共同推动中国图书阿拉伯语版的出版与版权合作。此前，双方合作出版的《郑和与非洲》在突尼斯等阿拉伯国家收获了广泛赞誉。双方此次签约的《中华之道：中华文明突出特性的哲学阐释》《中国农村发展报告（2024）：以新质生产力推进乡村全面振兴》等作品，深刻阐释了中国的发展经验与文明智慧，必将为阿拉伯读者提供理解中国的新视角，进一步激发他们的阅读兴趣。

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