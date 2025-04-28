人民网突尼斯4月27日电 （记者黄培昭、薛丹）4月26日，“中国主题图书阿文版新书发布会暨版权签约仪式”在第39届突尼斯国际书展成功举办。中国驻突尼斯大使馆公参董书慧、中国图书进出口（集团）有限公司副总经理雷建华、突尼斯出版协会主席里雅德·阿卜杜勒拉扎克、突尼斯东方知识出版社社长哈利德、迦太基大学突尼斯高等语言学院助理教授海客等来自中阿两国的出版人、专家学者出席活动。活动由突尼斯迦太基大学突尼斯高等语言学院汉语专业负责人芙蓉主持。

里雅德·阿卜杜勒拉扎克在致辞中高度赞赏突尼斯东方知识出版社与人民出版社、中图公司开展的版权合作，将其视为巩固中突知识合作的坚实文化桥梁。他强调，中国担任本届书展主宾国，为深化中突文明对话和文化交流提供了宝贵机遇，突尼斯出版商协会将一如既往地支持双方在出版领域的合作。

哈利德认为，《中国对外开放40年》《破解中国经济十大难题》等阿文版图书的出版为阿拉伯世界读者提供了深入了解中国发展经验的窗口，帮助他们更好地理解中国的发展模式与智慧结晶。

雷建华表示，在中图公司的推动下，人民出版社与突尼斯东方知识出版社多年来成功开展多种图书的版权合作。她认为，借助此次中国担任突尼斯主宾国的契机，将有更多的中国图书展示给阿拉伯读者；中突文化交流的成功实践也将为不同文化间的对话与交流提供宝贵范例。

阿文版图书发布仪式前，作者代表谢琳灿、王文分别以视频方式解读《中国对外开放40年》《破解中国经济十大难题》。突尼斯汉学家、迦太基大学突尼斯高等语言学院助理教授海客在发言中以《中国对外开放40年》为例，阐述了中文经济政治著作阿译对加强中突合作的重要作用。

随后，董书慧、阿卜杜勒拉扎克、哈利德、雷建华为《中国对外开放40年》《破解中国经济十大难题》阿文版新书揭幕，并见证《中国式现代化》《中国式现代化与高质量发展》《“中国奇迹”的根源与成果——中华民族伟大复兴道路上的中国》《海外专家谈中国扶贫》4种图书阿文版版权签约。

人民出版社社长蒋茂凝为两社的紧密合作向哈利德社长和芙蓉博士表达了谢意。双方一致同意将努力把两社的友好合作推向新高度。

本次活动由人民出版社、突尼斯东方知识出版社、中国图书进出口（集团）有限公司联合主办，不仅展示了中突双方在出版领域的合作成果，也为中突友好关系的发展增添新的动力，为促进中阿文明交流互鉴、推动构建新型国际关系注入更多活力。

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