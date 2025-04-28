打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第七届“克里姆林宫杯”国标舞锦标赛在莫斯科举行

2025年04月28日09:31 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网莫斯科4月27日电 （记者于宏建） 4月26日，第七届“克里姆林宫杯——俄罗斯的骄傲”国际标准舞锦标赛在莫斯科克里姆林宫剧院举行。

第七届“克里姆林宫杯”国标舞锦标赛现场。于子恒摄

第七届“克里姆林宫杯”国标舞锦标赛现场。于子恒摄

第七届“克里姆林宫杯”国标舞锦标赛现场。于子恒摄

第七届“克里姆林宫杯”国标舞锦标赛现场。于子恒摄

第七届“克里姆林宫杯”国标舞锦标赛现场。于子恒摄

第七届“克里姆林宫杯”国标舞锦标赛现场。于子恒摄

本届锦标赛共吸引了来自俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、白俄罗斯、亚美尼亚、中国、克罗地亚、塞尔维亚、加拿大、意大利、以色列、瑞士、日本等国的100多对国标舞选手，其中包括来自中国的两对专业选手和一对业余选手。

第七届“克里姆林宫杯”国标舞锦标赛现场。于子恒摄

第七届“克里姆林宫杯”国标舞锦标赛现场。于子恒摄

第七届“克里姆林宫杯”国标舞锦标赛现场。于子恒摄

第七届“克里姆林宫杯”国标舞锦标赛现场。于子恒摄

第七届“克里姆林宫杯”国标舞锦标赛现场。于子恒摄

第七届“克里姆林宫杯”国标舞锦标赛现场。于子恒摄

经过近6个小时紧张激烈的角逐，共产生了专业组、业余组、专业+业余混合组等组别比赛的6项冠军。俄罗斯著名拉丁舞选手——别洛鲁科夫/艾达耶娃组合再次赢得代表全场比赛最高水平的专业组冠军。

第七届“克里姆林宫杯”国标舞锦标赛现场。于子恒摄

第七届“克里姆林宫杯”国标舞锦标赛现场。于子恒摄

“克里姆林宫杯”国际标准舞锦标赛创办于2022年，是当前俄罗斯专业水平最高和最具影响力的国际性舞蹈比赛之一。

(责编：苏缨翔、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部