人民网莫斯科4月27日电 （记者于宏建） 4月26日，第七届“克里姆林宫杯——俄罗斯的骄傲”国际标准舞锦标赛在莫斯科克里姆林宫剧院举行。

第七届“克里姆林宫杯”国标舞锦标赛现场。于子恒摄

第七届“克里姆林宫杯”国标舞锦标赛现场。于子恒摄

第七届“克里姆林宫杯”国标舞锦标赛现场。于子恒摄

本届锦标赛共吸引了来自俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、白俄罗斯、亚美尼亚、中国、克罗地亚、塞尔维亚、加拿大、意大利、以色列、瑞士、日本等国的100多对国标舞选手，其中包括来自中国的两对专业选手和一对业余选手。

第七届“克里姆林宫杯”国标舞锦标赛现场。于子恒摄

第七届“克里姆林宫杯”国标舞锦标赛现场。于子恒摄

第七届“克里姆林宫杯”国标舞锦标赛现场。于子恒摄

经过近6个小时紧张激烈的角逐，共产生了专业组、业余组、专业+业余混合组等组别比赛的6项冠军。俄罗斯著名拉丁舞选手——别洛鲁科夫/艾达耶娃组合再次赢得代表全场比赛最高水平的专业组冠军。

第七届“克里姆林宫杯”国标舞锦标赛现场。于子恒摄

“克里姆林宫杯”国际标准舞锦标赛创办于2022年，是当前俄罗斯专业水平最高和最具影响力的国际性舞蹈比赛之一。

(责编：苏缨翔、杨牧)