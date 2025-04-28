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“多姿多彩的中国吸引着我去探索与体验”

2025年04月28日08:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网柏林4月27日电 （记者刘仲华）正在柏林中国文化中心举行的《冰雪梦 华夏行》图片展，吸引了众多德国文化、旅游等领域的来宾前来参观，共同感受中国北方冰雪文化的独特魅力。

图为柏林中国文化中心工作人员正在为来宾讲解。人民网记者 刘仲华摄

图为柏林中国文化中心工作人员正在为来宾讲解。人民网记者 刘仲华摄

“虽然我之前去过中国，但不知道那里还有这么美的冰雪旅游景观，还有很好的滑雪胜地。我很期待下次去那里滑雪、旅游。”柏林著名策展人伊拉·温根是个滑雪爱好者，图片展给她留下深刻印象，她告诉记者，“那张雪落雁门关的照片意蕴深长，长城被皑皑白雪所覆盖，苍茫远山诉说着历史故事。身处这广袤的冰雪世界，能体验到中国北方独特的魅力。”

德国画家伊芙琳·索默霍夫特意选在周末前来文化中心观展。她边听工作人员的讲解，边仔细查看一幅幅展示中国冰雪旅游资源的图片。令她印象最深的是冬日暖阳下的壶口瀑布和新疆天山的琉璃冰境。“这份宁静、洁白，让我不由自主融入其中，感受天地辽阔与自然伟力。”

图为温根和索默霍夫在欣赏哈尔滨冰雪大世界照片。人民网记者 刘仲华摄

图为温根和索默霍夫在欣赏哈尔滨冰雪大世界照片。人民网记者 刘仲华摄

本次展览分为“守护、传承、发展”三个篇章，通过精心挑选的30余幅图片，生动展现了中国壮丽奇幻的冰雪景观、灿烂多姿的冰雪文化以及冰雪中蕴含的经济活力与旅游魅力。许多观众在图片前驻足，细细观看，仿佛通过一幅幅图片，神游在中国冬日雪景中。

“2022年北京冬奥会的成功举办，推动了中国冰雪旅游产业的快速发展，并带动了全国冰雪旅游热潮。这些地区不仅有美丽的雪景，还有浓厚的民族文化和丰富的冬季运动项目。”在日前举行的图片展开幕式上，柏林中国文化中心副主任何文波向来宾介绍，中国政府为促进中德文化和旅游交流，推出了面向德国游客的30天免签政策和支付便利化措施，为德国游客提供了更加便捷高效的旅行体验。他热情邀请在场的德国朋友们，利用这一机会，提前制定旅行计划，于今年冬天走进中国的冰雪世界，体验一场难忘的冬季之旅。

曾数次访华的索默霍夫说，“中国的基础设施世界一流，交通便利，绿树成荫，空气清新，这些都给我留下极好的印象。”她上次去中国西南地区旅游，曾到侗族山寨参观，发现这里的少数民族文化得到很好保护，传统建筑仍在使用，人们生活丰富多彩。“中国城市建设既保留传统特色，又非常现代。马路上电动汽车普及率很高，减少了交通噪音，提高了环境舒适度

2024年，温根曾去中国广西参加文化交流活动，“人与人面对面的交流非常重要，可以让我们跨越文化差异，互相学习借鉴中国的免签政策非常方便，给我们的中国行提供了很大便利。”回德国后，她积极向身边朋友推荐，“去亲身体验中国，感受这个国家的活力，体验中国人民的友好。”温根说，中国幅员辽阔，文化底蕴深厚，“多姿多彩的中国吸引着我去探索与体验

(责编：苏缨翔、杨牧)

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