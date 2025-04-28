人民网罗马4月27日电 （记者谢亚宏）广东省贸促会暨广东国际商会代表团近日访问意大利，并与中国驻意大利使馆及当地侨团等深入交流。

在中国驻意大使馆经济商务处拜会期间，代表团与经商处参赞徐宇虹探讨了当前全球贸易战形势下中意两国的政治关系和经济形势，并就广东省企业和意大利企业的市场现状、危机与困境、投资贸易环境等议题展开深刻交流，以期为中意双边合作和互利共赢寻找新契机。

随后代表团还专程走访了欧洲丝绸之路促进会。会谈中，广东省贸促会暨广东国际商会副会长崔爽感谢欧洲丝绸之路促进会的盛情款待与支持，并介绍了广东省贸促会暨广东国际商会60余载的历史发展与未来展望。期望藉由欧洲丝绸之路促进会这一交流平台，促进双边贸易投资、文化、涉外商事法律服务等方面更紧密交流合作的愿景。

欧洲丝绸之路促进会会长暨中欧国际律师事务所创始人董丽芳律师向代表团介绍了促进会与其各项推广事务与活动，表示在当前国际形势危机与机遇并存的情况下，欧洲丝绸之路促进会希望扩大已建立的国际关系网络，促进文化经贸投资交流与合作，实现资源共享，信息对接，互利共赢。

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