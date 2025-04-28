人民网河内4月27日电 （记者杨晔）“三湘四水·相约湖南”文旅推介会日前在越南河内举办。中国驻越南大使何炜、湖南省人民政府副省长蒋涤非、越南国家旅游局局长阮重庆出席活动并致辞。来自中越两国政界、企业界等各界代表100多人参加活动。

何炜在致辞中表示，中越是山水相连的社会主义邻邦，两国人民友谊源远流长。近年来，中越两国的人文交流日益密切，不断为两国友好注入蓬勃动力。希望双方以本次推介会为契机，不断深化政策对接，推动签证便利化、航线加密等举措落地落实，让“说走就走”成为两地旅行的新常态。

蒋涤非在致辞时指出，中越两国山水相连、文化相近、民心相通，在中越建交75周年暨“中越人文交流年”之际，中越文旅合作将迎来广阔前景。蒋涤非表示，双方愿以中越建交75周年为契机，加快构建湘越文旅合作机制，共同书写中越文化旅游交流合作崭新篇章。

阮重庆在致辞时说，希望通过此次交流推介活动，进一步加强与湖南在文化和旅游领域的互动，建立长期、高效的旅游合作机制，共同推广两地具有特色的旅游和文化产品。

在推介会活动现场，湖南省文旅推荐官向与会嘉宾全方位展示了湖南丰富的自然景观、历史人文及旅游资源。双方相关企业等界别代表签署了合作协议，明确了在资源共享、品牌共塑、市场联动、政策优惠等领域的合作路径。

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