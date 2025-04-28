新华社德黑兰4月27日电 伊朗南部霍尔木兹甘省沙希德拉贾伊港爆炸事件死亡人数27日上升至40人，伊朗总统佩泽希齐扬批评港口管理不善，伊朗最高领袖哈梅内伊要求彻底调查爆炸事件。

死亡人数持续上升

伊朗伊斯兰共和国广播电视台27日援引霍尔木兹甘省政府消息说，截至目前，爆炸已经导致40人丧生。另据霍尔木兹甘医科大学统计，逾千人在爆炸中受伤，其中约有950人经治疗已经出院。

沙希德拉贾伊港26日发生爆炸，爆炸威力巨大，周围建筑物大多严重受损，50公里外都能听到爆炸声。爆炸产生巨大浓烟，导致大范围空气污染。港口所在的阿巴斯市次日要求所有学校关闭。

据伊朗塔斯尼姆通讯社消息，沙希德拉贾伊港的灭火行动已进入最后阶段，火势已经平息。

伊朗政府发言人穆哈杰拉尼27日宣布，伊朗28日将举行全国哀悼。

总统批港口管理不善

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗总统佩泽希齐扬27日抵达霍尔木兹甘省首府阿巴斯市，了解爆炸事件最新情况，进行现场指挥，并探望伤者。

佩泽希齐扬当晚在阿巴斯港召开的危机管理会议上表示，沙希德拉贾伊港的管理状况不可接受。该港口长期存放12万至14万个集装箱，如此数量的集装箱使港口处于无序状态。佩泽希齐扬指示要为受影响的家庭提供全面支持。

同日，伊朗最高领袖哈梅内伊责成有关部门对沙希德拉贾伊港爆炸事件进行彻底调查，表示绝不姑息任何疏忽或蓄意行为。伊朗内政部长伊斯坎德尔·莫梅尼下令成立特别委员会，调查爆炸事件的原因、规模和损失。

塔斯尼姆通讯社援引伊朗国防部27日所发声明报道说，在事发地区和整个沙希德拉贾伊港都没有用于军事用途的进出口货物。

伊朗国家安全委员会发言人27日在社交媒体上发布消息说，从初步信息来看，沙希德拉贾伊港发生爆炸与国家安全事务无关。

对于沙希德拉贾伊港爆炸原因，伊朗全国灾害管控组织发言人侯赛因·扎法里26日告诉媒体，港口集装箱内化学品引发爆炸。

不过，伊朗政府发言人穆哈杰拉尼说，不应在官方调查完成前“草率猜测”爆炸原因，已知信息是集装箱内可能装有化学品。

沙希德拉贾伊港是伊朗一处大型商业港口，靠近霍尔木兹海峡，主要处理集装箱业务，设有储油罐等石化设施。据悉，该港面积约2400公顷，年货物吞吐能力达7000万吨。该港由23个码头组成，水深15米，其中一座码头因爆炸严重受损。伊朗国家石油产品精炼和分销公司说，事发港口附近石油设施未受爆炸波及。（记者：陈霄、沙达提）

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