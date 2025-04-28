打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

记者手记丨“期待向更多中国读者展示摩洛哥的美”

2025年04月28日08:37 | 来源：新华网
小字号

　　新华社拉巴特4月27日电　记者手记｜“期待向更多中国读者展示摩洛哥的美”

　　新华社记者霍晶

　　巨大的海报墙上写满了各种语言的“欢迎”。在第30届拉巴特国际书展会场正门旁，一群摩洛哥孩子正在老师带领下准备入场参观，天真的笑脸上满是好奇与期待。

　　虽然为期10天的书展27日闭幕，但现场人气却丝毫不减。此次书展吸引了全球50余个国家和地区的近780家展商参展。

　　摩洛哥首都拉巴特被誉为“阅读之都”，还被联合国教科文组织授予2026年“世界图书之都”称号。拉巴特国际书展一直被摩洛哥各界视为“旗舰”文化项目。在首都市中心黄金地段举办书展，也反映出摩洛哥政府对发展本国文化产业的重视。

　　摩洛哥地处非洲西北部，是连接地中海和大西洋、欧洲和非洲的“十字路口”。多种文明在这个被誉为“北非花园”的国度交汇融合。不论是拉巴特国际书展，还是格纳瓦世界音乐节，一年从头到尾，文化节庆活动不断。开放包容的文化环境，也成为摩洛哥的一张“国家名片”。

　　近年来，摩洛哥良好的经济社会发展态势也助力书展影响力的提升。记者看到，书展现场展示和售卖的出版物琳琅满目，以阿拉伯语和法语为主，含有摩洛哥元素的书籍很受欢迎。

　　一位名叫萨阿德的参展工作人员搬来了一大摞精美画册，向记者滔滔不绝地介绍起来：“这是关于‘特布里达’马术表演的，这些是介绍非斯和梅克内斯古建筑的，这一本是介绍摩洛哥电影院历史的，影迷不能错过。”这些画册大都有法、英、阿三语版本，装帧考究、内容详实。“我们的文化资源很丰富，也很独特，这是我们的自豪来源。我们很期待向更多中国读者展示摩洛哥的美。”萨阿德说。

　　连续数年参加拉巴特国际书展报道，记者明显感受到中国元素越来越多。在摩洛哥当地一家公立连锁学校的展台采访时，老师阿斯梅告诉记者，她负责教授小学生机器人课程。她指着展台上一款可编程积木机器人说：“这是中国制造的产品，智能化程度很高，而且积木块的设计考虑到了孩子，没有尖锐的棱角，使用起来很安心。我们打算未来继续从中国采购相关产品，因为我们认为它们对培养孩子们的好奇心很有用。”

　　人民天舟（北京）出版有限公司总经理龚勋已连续3年参加拉巴特国际书展。她告诉记者，很高兴看到摩洛哥民众对中国文化的兴趣正在加深。“我们今年和京东图书合作，带来了很多图书文创产品，很受摩洛哥民众欢迎。在展台前，常常有摩洛哥朋友用中文向工作人员问候。除了咨询中文学习书籍，很多人还希望能更深入了解中国。”

　　对于摩洛哥和中国在文化领域的合作前景，摩洛哥青年、文化和新闻大臣穆罕默德·迈赫迪·本·赛义德日前在书展现场告诉记者：“希望摩中两国间积极的文化合作能进一步发展。”

(责编：崔译戈、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部