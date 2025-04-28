新华社拉巴特4月27日电 记者手记｜“期待向更多中国读者展示摩洛哥的美”

新华社记者霍晶

巨大的海报墙上写满了各种语言的“欢迎”。在第30届拉巴特国际书展会场正门旁，一群摩洛哥孩子正在老师带领下准备入场参观，天真的笑脸上满是好奇与期待。

虽然为期10天的书展27日闭幕，但现场人气却丝毫不减。此次书展吸引了全球50余个国家和地区的近780家展商参展。

摩洛哥首都拉巴特被誉为“阅读之都”，还被联合国教科文组织授予2026年“世界图书之都”称号。拉巴特国际书展一直被摩洛哥各界视为“旗舰”文化项目。在首都市中心黄金地段举办书展，也反映出摩洛哥政府对发展本国文化产业的重视。

摩洛哥地处非洲西北部，是连接地中海和大西洋、欧洲和非洲的“十字路口”。多种文明在这个被誉为“北非花园”的国度交汇融合。不论是拉巴特国际书展，还是格纳瓦世界音乐节，一年从头到尾，文化节庆活动不断。开放包容的文化环境，也成为摩洛哥的一张“国家名片”。

近年来，摩洛哥良好的经济社会发展态势也助力书展影响力的提升。记者看到，书展现场展示和售卖的出版物琳琅满目，以阿拉伯语和法语为主，含有摩洛哥元素的书籍很受欢迎。

一位名叫萨阿德的参展工作人员搬来了一大摞精美画册，向记者滔滔不绝地介绍起来：“这是关于‘特布里达’马术表演的，这些是介绍非斯和梅克内斯古建筑的，这一本是介绍摩洛哥电影院历史的，影迷不能错过。”这些画册大都有法、英、阿三语版本，装帧考究、内容详实。“我们的文化资源很丰富，也很独特，这是我们的自豪来源。我们很期待向更多中国读者展示摩洛哥的美。”萨阿德说。

连续数年参加拉巴特国际书展报道，记者明显感受到中国元素越来越多。在摩洛哥当地一家公立连锁学校的展台采访时，老师阿斯梅告诉记者，她负责教授小学生机器人课程。她指着展台上一款可编程积木机器人说：“这是中国制造的产品，智能化程度很高，而且积木块的设计考虑到了孩子，没有尖锐的棱角，使用起来很安心。我们打算未来继续从中国采购相关产品，因为我们认为它们对培养孩子们的好奇心很有用。”

人民天舟（北京）出版有限公司总经理龚勋已连续3年参加拉巴特国际书展。她告诉记者，很高兴看到摩洛哥民众对中国文化的兴趣正在加深。“我们今年和京东图书合作，带来了很多图书文创产品，很受摩洛哥民众欢迎。在展台前，常常有摩洛哥朋友用中文向工作人员问候。除了咨询中文学习书籍，很多人还希望能更深入了解中国。”

对于摩洛哥和中国在文化领域的合作前景，摩洛哥青年、文化和新闻大臣穆罕默德·迈赫迪·本·赛义德日前在书展现场告诉记者：“希望摩中两国间积极的文化合作能进一步发展。”

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