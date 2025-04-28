新华社突尼斯4月27日电（记者黄灵 王一盛）中国与突尼斯出版机构26日在突尼斯国际书展期间举行中国主题图书阿文版新书发布会暨版权签约仪式。

当天，突尼斯出版商协会、突尼斯东方知识出版社、中国图书进出口（集团）有限公司、人民出版社负责人及来自中阿两国的出版人、专家学者出席《中国对外开放40年》《破解中国经济十大难题》阿文版新书发布会。

突尼斯出版商协会主席穆罕默德·里亚德·拉扎克在致辞中高度赞赏突中出版机构间开展的合作。他表示，中国担任本届突尼斯国际书展主宾国，为深化突中文明对话和文化交流提供了宝贵机遇，突尼斯出版商协会将一如既往支持双方在出版领域的合作。

突尼斯东方知识出版社承担《中国对外开放40年》《破解中国经济十大难题》两书阿文版的出版工作。该出版社负责人哈利德认为，中国主题阿文版图书的出版为阿拉伯世界读者提供了深入了解中国发展经验的窗口，帮助他们更好理解中国的发展模式与智慧结晶。

中突两国出版机构当天还举行《中国式现代化》《中国式现代化与高质量发展》《“中国奇迹”的根源与成果——中华民族伟大复兴道路上的中国》《海外专家谈中国扶贫》等图书阿文版版权签约活动。

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