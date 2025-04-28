新华社吉隆坡4月27日电题：中马合作推动区域航运物流新发展

新华社记者李萌 毛鹏飞 王嘉伟

时值四月，马来西亚历史名城马六甲海风和煦。这里曾是古老的海上丝绸之路所经之处，如今正在中马携手努力下焕发出新的勃勃生机。

在距离马六甲市约130公里的巴生港，记者看到来自中国的建设者们与马来西亚当地同事们一起，正全力以赴地投入港口集装箱码头扩建升级项目合作中，续写两国共建“一带一路”合作的新篇章。

马来西亚巴生港由西港码头、北港码头和南点码头组成，其中西港码头是马来西亚吞吐量最大的集装箱码头。按照马官方规划，扩建工程将帮助西港码头吞吐能力从每年1400万标箱跃升至每年2700万标箱，确保巴生港稳居全球前十大贸易港口之列。

马来西亚巴生港务局主席欧阳捍华对记者说，巴生西港目前集装箱处理能力正逐渐接近饱和点，扩建工程将增加总长4.8公里的码头，整个工程分为两期，一期计划于2026年完成，二期预计在2028年竣工，建成后将可满足未来十年至十五年的发展需求。

承接这项工程的是中国交通建设集团有限公司旗下的中交上航局。欧阳捍华表示，中国企业始终是巴生港发展进程中值得信赖的战略合作伙伴。中企在基础设施建设质量、项目执行效率和技术专业能力方面表现卓越，这是合作项目取得成功的关键因素。

中交上航局亚洲区域中心总经理沈欢欢表示，中交上航局早在20世纪90年代就参与了马来西亚多个港口的建设与维护性疏浚工程。近十年来，又相继参与了关丹新港扩建疏浚项目、英达岛工业园区吹填项目、新山丽都填海项目以及巴生西港紧急疏浚等工程。目前，在马来西亚，除巴生西港扩建项目和维护性疏浚工程，中交上航局还在参与马六甲林吉港吹填工程和槟城世界城填海项目。

近年来，中马双方还开启了海铁联运合作。今年1月15日，中国企业承建的马来西亚东海岸铁路（马东铁）项目正线A、B段轨道正式铺通。作为中马共建“一带一路”合作旗舰项目，全长600多公里的马东铁建成后，将打通东海岸关丹港和西海岸巴生港，极大改善沿线地区互联互通。

为推动马东铁项目高水平运营，中马两国企业还成立联合运维公司。马来西亚交通部长陆兆福在联合运维签约仪式上表示，马东铁将构建起连接马来西亚东西海岸的重要“陆上桥梁”，助力马来西亚更紧密融入国际贸易体系。

据介绍，近年来，巴生港与中国企业在许多重点领域都保持着密切合作，尤其在港口建设、物流发展和数字化转型方面的合作取得显著成果。中马港口联盟自2015年成立以来，成员单位也从最初的16个扩展至24个。

“巴生港自由贸易区与东海岸铁路项目是马来西亚打造区域物流贸易中心的核心支柱。”欧阳捍华表示，希望能够与中国继续深化绿色港口、贸易便利化、智能物流等方面合作，促进基础设施与产业投资，加强科研创新能力建设和海事领域专业人才交流。

随着中马合作不断深入，蓬勃发展的现代化港口与高速飞驰的铁路干线带来的海铁联运，必将给这一古老的东西方经贸文化交汇之地注入源源不断的新活力。

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