打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国际观察｜特朗普政府：百日执政　百诉缠身

2025年04月28日08:34 | 来源：新华网
小字号

　　新华社旧金山4月27日电　题：特朗普政府：百日执政　百诉缠身

　　新华社记者吴晓凌　熊茂伶

　　美国12个州日前组成联盟，向位于纽约的美国国际贸易法院起诉特朗普政府，指控其关税政策为“一时兴起，而非合法权力的正当行使”，要求法院裁定“对等关税”非法，并阻止其实施。

　　特朗普政府自1月20日上任以来，肆意挥舞“关税大棒”，强推移民驱逐计划，大幅裁撤联邦雇员，大量关停政府机构，一系列行动引发众怒。据美国法律研究机构统计，特朗普政府在美国国内面临的诉讼已达200余起。

　　分析人士认为，司法与行政对立，正在进一步加剧美国政治混乱和社会撕裂，引发宪政危机，令特朗普政府的政策实施面临巨大阻力。

　　2025年4月19日，人们在美国首都华盛顿白宫门前参加抗议活动。新华社记者胡友松摄

　　官司缠身

　　特朗普在今年年初就任总统前就已官司缠身，涉及商业欺诈、向成人电影女演员支付“封口费”、试图推翻2020年总统选举结果以及机密文件处理不当等。他还是美国史上首位被判犯有重罪却入主白宫的总统。

　　1月20日上任以来，特朗普政府推行的一系列政策都遭遇法律层面的挑战。据美国纽约大学法学院赖斯法律与安全中心“公平安全”网络杂志统计，特朗普政府执政近百日，已在美国国内遭211起诉讼，涉及关税、移民政策、教育、机构裁员等。

　　2025年4月2日，美国总统特朗普在华盛顿白宫展示签署后的关于所谓“对等关税”的行政令。新华社记者胡友松摄

　　针对特朗普政府关税政策的起诉不断升级。多家美国小企业本月14日因关税政策联合起诉特朗普政府。加利福尼亚州州长纽森16日宣布就关税问题起诉特朗普政府，批评其滥用关税政策的行为“违法”，给美国经济造成严重混乱和破坏。随后，12州共同指控联邦政府“对等关税”违法。

　　在移民政策方面，特朗普上任首日就签署废除“出生公民权”行政令。美多地法院随后颁布临时禁令阻止其生效。2月初，华盛顿州一名联邦法官裁定该行政令违宪，阻止它在全国范围内生效。特朗普因此要求联邦最高法院介入。

　　今年3月，特朗普政府援引一项18世纪末的战时法律，驱逐数百名被美方指认为“帮派成员”的委内瑞拉公民，并将他们强制遣送至萨尔瓦多。华盛顿联邦地区法院颁布临时禁令，阻止该行政令实施。4月7日，联邦最高法院作出有利于特朗普政府的裁决，只对遣送司法程序作出一定限制。

　　在教育领域，留学生和知名大学成为原告。美国政府日前取消逾千名国际学生签证或合法身份。超过100名受影响的留学生联合向美国联邦法院提起诉讼，要求恢复合法身份并阻止美政府继续实施该政策。美国哈佛大学4月21日也提起诉讼，指控特朗普政府试图以冻结联邦资金为手段控制大学的学术决策。特朗普政府表示将在法庭上对该诉讼作出回应。有分析认为，这起诉讼标志着美高等教育界与特朗普政府间的持续斗争发生“重大升级”。

　　此外，特朗普政府“任性”裁员在许多政府机构引发震动，也引发多起诉讼。据美国《纽约时报》报道，围绕特朗普政府行政令的法律冲突愈演愈烈，截至4月24日，已有至少108项司法裁决阻止政府相关政策推进。

　　党争加剧

　　近日，美国联邦调查局以“协助一名移民逃避审查”为由逮捕威斯康星州密尔沃基县一名法官。此事在美国引发轩然大波。美国媒体称，这一事件体现了特朗普政府与司法机构之间日益激烈的对抗。威斯康星州州长托尼·埃弗斯指责特朗普政府“试图破坏各级司法系统”。美联社发表文章指出，特朗普政府正将总统职权“武器化”，“以惩罚他的敌人以及阻碍他的人”。

　　分析人士指出，重新执掌白宫以来，特朗普政府强推一系列政策，显示出将行政权力“武器化”的意图，由此引发大量司法诉讼。“美国诉讼美国”一方面凸显美国行政与司法部门之间愈演愈烈的冲突，另一方面也反映出司法领域正在成为党派斗争的重要战场。

　　3月，美国21名民主党籍的州总检察长对特朗普政府提起诉讼。近日联手起诉特朗普政府的12个州的总检察长以及其中10个州的州长均为民主党籍。

　　美国《大西洋月刊》发表文章指出，在党派矛盾加剧、党争不断的情况下，这些越来越多的诉讼正在进一步降低美国政治体系的运作效率。

　　“政府走向混乱”

　　美国行政和司法机构的持续缠斗、不断升级的党争，加剧了美国民众的失望和不满。

　　2025年4月19日，人们在美国纽约街头参加抗议活动。新华社记者刘亚南摄

　　仅4月，全美就发生抗议活动逾千场，覆盖全部50个州。4月19日，美国多地举行抗议活动，首都华盛顿、纽约、旧金山、波士顿等城市的民众走上街头，谴责特朗普政府驱逐移民、政府大规模裁员、加征关税等政策侵犯公民权利、违反宪法。

　　在一家非营利组织工作的弗兰克告诉新华社记者，他到白宫门前抗议是因为特朗普政府的政策正在破坏宪法，损害民众利益。本周多项民调显示，特朗普的支持率创下新低。

　　美国《华盛顿邮报》网站的评论文章指出，越来越多的美国法官正在采取行动束缚特朗普，其中包括共和党方面任命的许多法官。公众对其所作所为的观感也越来越负面，这一切将对他产生“沉重打击”。

　　美国有线电视新闻网分析说，美国国内正面临多重危机。特朗普政府已在法律泥潭、政策错误以及巨大野心与实际执行能力之间的巨大落差中走向混乱。

(责编：崔越、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部