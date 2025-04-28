新华社旧金山4月27日电 题：特朗普政府：百日执政 百诉缠身

新华社记者吴晓凌 熊茂伶

美国12个州日前组成联盟，向位于纽约的美国国际贸易法院起诉特朗普政府，指控其关税政策为“一时兴起，而非合法权力的正当行使”，要求法院裁定“对等关税”非法，并阻止其实施。

特朗普政府自1月20日上任以来，肆意挥舞“关税大棒”，强推移民驱逐计划，大幅裁撤联邦雇员，大量关停政府机构，一系列行动引发众怒。据美国法律研究机构统计，特朗普政府在美国国内面临的诉讼已达200余起。

分析人士认为，司法与行政对立，正在进一步加剧美国政治混乱和社会撕裂，引发宪政危机，令特朗普政府的政策实施面临巨大阻力。

2025年4月19日，人们在美国首都华盛顿白宫门前参加抗议活动。新华社记者胡友松摄

官司缠身

特朗普在今年年初就任总统前就已官司缠身，涉及商业欺诈、向成人电影女演员支付“封口费”、试图推翻2020年总统选举结果以及机密文件处理不当等。他还是美国史上首位被判犯有重罪却入主白宫的总统。

1月20日上任以来，特朗普政府推行的一系列政策都遭遇法律层面的挑战。据美国纽约大学法学院赖斯法律与安全中心“公平安全”网络杂志统计，特朗普政府执政近百日，已在美国国内遭211起诉讼，涉及关税、移民政策、教育、机构裁员等。

2025年4月2日，美国总统特朗普在华盛顿白宫展示签署后的关于所谓“对等关税”的行政令。新华社记者胡友松摄

针对特朗普政府关税政策的起诉不断升级。多家美国小企业本月14日因关税政策联合起诉特朗普政府。加利福尼亚州州长纽森16日宣布就关税问题起诉特朗普政府，批评其滥用关税政策的行为“违法”，给美国经济造成严重混乱和破坏。随后，12州共同指控联邦政府“对等关税”违法。

在移民政策方面，特朗普上任首日就签署废除“出生公民权”行政令。美多地法院随后颁布临时禁令阻止其生效。2月初，华盛顿州一名联邦法官裁定该行政令违宪，阻止它在全国范围内生效。特朗普因此要求联邦最高法院介入。

今年3月，特朗普政府援引一项18世纪末的战时法律，驱逐数百名被美方指认为“帮派成员”的委内瑞拉公民，并将他们强制遣送至萨尔瓦多。华盛顿联邦地区法院颁布临时禁令，阻止该行政令实施。4月7日，联邦最高法院作出有利于特朗普政府的裁决，只对遣送司法程序作出一定限制。

在教育领域，留学生和知名大学成为原告。美国政府日前取消逾千名国际学生签证或合法身份。超过100名受影响的留学生联合向美国联邦法院提起诉讼，要求恢复合法身份并阻止美政府继续实施该政策。美国哈佛大学4月21日也提起诉讼，指控特朗普政府试图以冻结联邦资金为手段控制大学的学术决策。特朗普政府表示将在法庭上对该诉讼作出回应。有分析认为，这起诉讼标志着美高等教育界与特朗普政府间的持续斗争发生“重大升级”。

此外，特朗普政府“任性”裁员在许多政府机构引发震动，也引发多起诉讼。据美国《纽约时报》报道，围绕特朗普政府行政令的法律冲突愈演愈烈，截至4月24日，已有至少108项司法裁决阻止政府相关政策推进。

党争加剧

近日，美国联邦调查局以“协助一名移民逃避审查”为由逮捕威斯康星州密尔沃基县一名法官。此事在美国引发轩然大波。美国媒体称，这一事件体现了特朗普政府与司法机构之间日益激烈的对抗。威斯康星州州长托尼·埃弗斯指责特朗普政府“试图破坏各级司法系统”。美联社发表文章指出，特朗普政府正将总统职权“武器化”，“以惩罚他的敌人以及阻碍他的人”。

分析人士指出，重新执掌白宫以来，特朗普政府强推一系列政策，显示出将行政权力“武器化”的意图，由此引发大量司法诉讼。“美国诉讼美国”一方面凸显美国行政与司法部门之间愈演愈烈的冲突，另一方面也反映出司法领域正在成为党派斗争的重要战场。

3月，美国21名民主党籍的州总检察长对特朗普政府提起诉讼。近日联手起诉特朗普政府的12个州的总检察长以及其中10个州的州长均为民主党籍。

美国《大西洋月刊》发表文章指出，在党派矛盾加剧、党争不断的情况下，这些越来越多的诉讼正在进一步降低美国政治体系的运作效率。

“政府走向混乱”

美国行政和司法机构的持续缠斗、不断升级的党争，加剧了美国民众的失望和不满。

2025年4月19日，人们在美国纽约街头参加抗议活动。新华社记者刘亚南摄

仅4月，全美就发生抗议活动逾千场，覆盖全部50个州。4月19日，美国多地举行抗议活动，首都华盛顿、纽约、旧金山、波士顿等城市的民众走上街头，谴责特朗普政府驱逐移民、政府大规模裁员、加征关税等政策侵犯公民权利、违反宪法。

在一家非营利组织工作的弗兰克告诉新华社记者，他到白宫门前抗议是因为特朗普政府的政策正在破坏宪法，损害民众利益。本周多项民调显示，特朗普的支持率创下新低。

美国《华盛顿邮报》网站的评论文章指出，越来越多的美国法官正在采取行动束缚特朗普，其中包括共和党方面任命的许多法官。公众对其所作所为的观感也越来越负面，这一切将对他产生“沉重打击”。

美国有线电视新闻网分析说，美国国内正面临多重危机。特朗普政府已在法律泥潭、政策错误以及巨大野心与实际执行能力之间的巨大落差中走向混乱。

(责编：崔越、刘洁妍)