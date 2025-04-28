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热点问答丨第三轮间接谈判结束 美伊分歧还有多大？

2025年04月28日08:33 | 来源：新华网
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　　新华社马斯喀特4月27日电　热点问答｜第三轮间接谈判结束 美伊分歧还有多大？

　　新华社记者汪强　陈霄　沙达提

　　美国与伊朗26日在阿曼首都马斯喀特举行第三轮间接谈判，持续约6小时后结束。本轮谈判在延续此前两轮高级别对话基础上，首次引入专家级技术团队磋商。本轮谈判有何新进展？核心障碍是什么？达成协议还需多久？

　　有何新进展

　　本轮谈判首次引入了经济领域专家。伊朗外长阿拉格齐说，下一轮谈判，伊朗原子能组织的专家也有可能加入。阿拉格齐表示，伊核问题谈判已进入更具体的技术性议题阶段，专家团队的参与为后续谈判提供了重要支撑。

　　伊朗方面多次强调，谈判内容仅限于伊核问题，伊朗不会接受将其他议题纳入谈判范围。阿拉格齐26日说：“前三轮会谈中，双方均严格遵守了这一原则。”

　　阿拉格齐表示，伊美双方在宏观层面与细节问题上均存在明显分歧，有些分歧非常严重，有些相对缓和，还有一些则有其自身的复杂性。双方将在下轮谈判前各自加强研究，以寻求进一步缩小分歧。

　　阿曼外交大臣巴德尔26日在社交媒体上表示，此次会谈确认了基于相互尊重和持久承诺达成协议的共同愿望，下一轮高级别会谈初步定于5月3日举行。

　　核心障碍是什么

　　自2018年美国单方面退出《联合全面行动计划》（即伊核协议）以来，美伊关系持续紧张。伊朗坚持捍卫依据《不扩散核武器条约》所享有的和平利用核能权利，并要求美国全面解除制裁。同时伊朗不断提升铀浓缩丰度、加快部署先进离心机，加重了美方担忧。

　　国际原子能机构通报称，伊朗已拥有丰度超过60%的浓缩铀储备，虽未达到核武器所需的90%，但远超伊核协议规定的3.67%上限。美方担心伊朗核活动可能转向军事化，要求伊朗完全停止铀浓缩活动。对此伊朗方面明确表示，要求伊朗停止铀浓缩活动“不可接受”。伊方坚持这不仅涉及能源和技术自主权问题，更关乎国家主权和地缘政治利益。

　　分析人士认为，美伊在上述问题上的分歧是双方谈判的核心障碍。

　　达成协议还需多久

　　阿曼记协主席穆罕默德·阿莱米告诉新华社记者，美伊双方在铀浓缩水平、解除制裁机制等关键议题上仍存在明显分歧，目前谈判更像是在“管理危机”，而非彻底解决问题。在他看来，短期内达成全面协议的可能性不大，谈判可能持续至少数月，甚至更久。

　　阿莱米说，伊朗方面也在争取时间，增加谈判筹码，特别是在当前地区局势迅速变化的背景下。他认为美伊谈判的目标更多是防止局势失控，而非在短期内达成全面协议。

　　卡塔尔哈马德·本·哈利法大学副教授史蒂文·赖特认为，美伊双方技术团队此次愿意展开深入接触，表明两国在此轮谈判中态度认真。从维护地区稳定角度考虑，这种实质接触值得延续。

　　赖特说，应保持理性预期，因为戏剧性的迅速突破并不常见。“建立信任需要时间，利益需厘清，执行与监督机制需明确，而这一切都无法一蹴而就。”

　　他认为，若要达成可持续协议，各方必须具备灵活性，理解彼此的世界观。“考虑到问题的复杂性，这必将是一个长期的过程。近期达成所谓‘大战略协议’的可能性不大，但通过积极、渐进的信任建设措施降低风险，是完全可能实现的。”

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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