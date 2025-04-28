新华社惠灵顿4月27日电（记者龙雷 李惠子）2025年新西兰南岛“中文+中医”巡讲巡展活动27日在克赖斯特彻奇市中心图书馆举行，当地民众沉浸式体验了多项中医和中国文化活动。

4月27日，在新西兰克赖斯特彻奇，中医专家为当地民众诊断病情。新华社记者 龙雷 摄

除了传统中医文化体验，上海中医药大学还带来了健康智能指环、智能健康评估仪等创新产品，利用云计算、人工智能等先进技术，为当地民众提供全方位、个性化的中医健康检测和评估服务。

4月27日，在新西兰克赖斯特彻奇，当地民众体验投壶游戏。新华社记者 龙雷 摄

中国驻克赖斯特彻奇总领事何颖说，中医起源于数千年前，提供了预防、治疗和保健的整体方法。随着贸易和文化交流发展，中医药已传播至全球近200个国家。目前，针灸和推拿按摩已被新西兰医疗保健系统正式认可。

4月27日，在新西兰克赖斯特彻奇，上海中医药大学专家演示八段锦。新华社发（严歆韵摄）

上海中医药大学党委副书记、副校长孟煜说，目前，已有多位新西兰医生赴上海中医药大学进修学习。这种交流不仅加深了中新两国人民友谊，也推动了中医学术水平发展，希望通过中医这一重要纽带，进一步促进双方友好关系与合作。

在活动开幕式上，新西兰中医从业人员代表罗宾·克尔说，过去几年，中医在新西兰得到了广泛认可，特别是在治疗急性损伤等疾病方面疗效显著，当地民众对中医服务的需求也持续增长。她非常荣幸见证了中医在新西兰的不断发展。

4月27日，在新西兰克赖斯特彻奇，小朋友体验吹画。新华社记者 龙雷 摄

本地居民玛丽·泰明斯说，活动内容既新奇又有趣，给人留下深刻印象，自己通过这些活动加深了对中医文化的理解。

此次活动由中国驻克赖斯特彻奇总领馆联合上海中医药大学、坎特伯雷大学孔子学院及克市中心图书馆共同主办，来自当地各界及新西兰中医机构的100名代表出席活动。

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