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“全球贸易战的始作俑者”——多国媒体和专家批评美国滥施关税

2025年04月28日08:29 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月27日电　题：“全球贸易战的始作俑者”——多国媒体和专家批评美国滥施关税

　　新华社记者周思雨

　　美国新一届政府上台后，推出一系列规模大、范围广、破坏性强的关税政策，引发国际社会广泛批评。多国人士及国际舆论指出，美国单方面挑起全球贸易战并将关税工具化、武器化，美方霸凌胁迫之举逆世界潮流而动，只会害人害己。

　　将世界经济置于危险境地

　　如果将一系列最新关税措施相叠加，美国关税税率将攀升至一个多世纪以来最高水平。不少媒体报道说，美国在历史上屡次挑起贸易战，当前做法更是变本加厉。

　　4月19日，人们在美国纽约街头参加抗议活动。美国多地19日举行抗议活动，首都华盛顿、纽约、旧金山、波士顿等城市的民众走上街头，抗议现政府大规模裁员、加征关税、驱逐移民等政策。新华社记者刘亚南摄

　　彭博社刊文将美国称作“全球贸易战的始作俑者”。文章说，如果所谓“对等关税”全部生效，这将是美国自1968年以来最大规模的一次加税，而“白宫没有任何后备措施来避免经济衰退”。

　　斯里兰卡卫报网刊文说，美国继近一个世纪前发动全球贸易战后，如今再次挥舞“关税大棒”，正将世界推向“经济灾难的悬崖”。文章说，1930年，美国推出《斯穆特-霍利关税法》，对贸易伙伴全面加征关税，导致国际贸易骤降，加剧了全球大萧条。如今，美国推出加征关税政策，或将重蹈覆辙。“贸易战并不能解决经济问题，反而会加剧问题。《斯穆特-霍利关税法》本应让我们引以为戒，而如今，我们却又站在了潜在经济灾难的悬崖上。”

　　《贸易的冲突——美国贸易政策200年》一书作者、美国达特茅斯学院经济学教授道格拉斯·欧文认为，当前“关税战”激烈程度已“远超历史常态”，美国将关税税率提高到百余年来峰值，或将触发20世纪30年代以来首场全球贸易战。

　　科摩罗主流网络媒体科摩罗新闻网批评美国以“全球贸易警察”自居发起关税战，不仅是蓄意挑衅，更是犯下战略错误，由此引发的经济紧张局势让世界变得十分脆弱。

　　克罗地亚经济分析师佩塔尔·武什科维奇表示，美国关税政策可能成为“全球经济衰退的导火索”。从全球股市剧烈波动可以看出，经济衰退迹象已经显现，所有利益相关方都面临美国带来的风险。

　　比利时《回声报》副总编辑塞尔日·夸德巴什认为，美国关税政策试图“通过暴力手段重塑贸易”，这已导致现行国际经贸规则“荡然无存”，美国还将最不发达国家拖入“荒诞的关税战争”，让这些最脆弱群体成为受害者。

　　“脱离经济常识的独角戏”

　　“独角戏”“闭关锁国”“共同繁荣的绊脚石”……国际社会批评美方单边主义做法背离经济常识，企图转嫁国内危机，终将给美国自身带来重大冲击。

　　4月22日，国际货币基金组织（IMF）在美国华盛顿举行《世界经济展望报告》新闻发布会。IMF22日发布最新一期《世界经济展望报告》，将2025年全球经济增长预期下调至2.8%，较今年1月预测值低0.5个百分点。新华社记者谢锷摄

　　古巴官方新闻网站“古巴辩论”刊发美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯的文章说，美国关税政策犹如建立在经济谬误上的“独角戏”，在破坏全球贸易体系的同时也伤害美国经济。文章指出，美国贸易逆差根源在于财政失衡、储蓄率低下等结构性问题，加征关税实为推卸责任，“甩锅”他国。

　　南非约翰内斯堡大学高级研究员布萨尼·恩格卡韦尼认为，美国试图通过加征关税振兴制造业纯属“经济误判”，关税已成“大规模杀伤性武器”。南非总统拉马福萨表示，“单方面施加的惩罚性关税”是“贸易和共同繁荣的绊脚石”。

　　《日本经济新闻》评论说，美国政府的关税政策加剧世界经济放缓风险，会让保护主义像倒下的多米诺骨牌一样蔓延到其他国家。

　　关税无法解决美国“痼疾”，还加剧了美国经济衰退的风险。美国民主党参议员罗恩·怀登斥责特朗普政府推行“经济恐怖主义”，“由于毫无意义的贸易战，美国农民和出口商眼睁睁地看着市场蒸发，就业岗位被摧毁”。

　　“全球经济碎片化制造者”

　　不少学者指出，美国逆世界潮流而动，推行贸易保护主义，对各国大搞“关税霸凌”和“经济勒索”。

　　4月16日，在瑞士日内瓦世界贸易组织总部，世贸组织总干事伊维拉（后排左四）出席新闻发布会。世界贸易组织16日发布的最新报告显示，美国关税政策导致全球贸易前景严重恶化。新华社记者连漪摄

　　在美国咨询机构差异集团创始人丹·斯泰因博克看来，美国关税政策更像是“经济勒索”，试图向全世界收取美国无权享有的“经济租金”。若不制止美国对他国的敲诈和欺凌，经济全球化进程将受损。

　　哈萨克斯坦哲学、政治学和宗教学研究所首席专家鲁斯兰·伊齐莫夫把美国比作“全球经济碎片化制造者”。他说，美国关税政策标志着其加速背离全球自由贸易体系，保护主义抬头将带来更严重的经济碎片化。

　　博茨瓦纳经济学家塞涅·奥布森说，美国的贸易保护主义政策，正对全球价值链产生颠覆性影响，让像博茨瓦纳这样高度依赖外贸的国家发展风险陡增。

　　德国著名管理学者赫尔曼·西蒙告诉记者，美国刻意忽略本国在服务贸易领域的巨大顺差，宣扬“贸易吃亏论”。当前，全球供应链高度融合，实行高关税是对全球产业体系运行的不当干涉。

　　坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西告诉记者，美国打着所谓“国家安全”和“公平贸易”的旗号不断挥舞“关税大棒”，实则是将经贸问题政治化、工具化，让广大发展中国家面临巨大不确定性。

　　喀麦隆《经济日报》刊发非洲开发银行前副行长塞莱斯坦·蒙加的文章说，美国保护主义导致全球贸易秩序混乱、贸易战升级和西方市场封闭，可能引发代价高昂的全球经济衰退，对依赖国际贸易作为经济增长引擎的国家，影响尤为严重。

　　巴西亚马孙联邦大学经济学教授米歇尔·林斯认为，美国保护主义贸易政策可能成为“危机催化剂”，“我们需要的是对话、确定性和对国际贸易规则的尊重”。

(责编：崔越、刘洁妍)

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