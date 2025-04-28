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专栏丨阿根廷汇改：破局新生还是历史轮回？

2025年04月28日08:28 | 来源：新华网
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　　新华社布宜诺斯艾利斯4月27日电　题：阿根廷汇改：破局新生还是历史轮回？

　　新华社记者王钟毅

　　近日，阿根廷政府启动了新一轮汇率制度改革，取消了个人每月200美元的购汇额度上限，并实行区间浮动汇率制度。这是阿根廷总统米莱经济改革议程中的关键一步，旨在稳定经济、吸引外资。在国际货币基金组织（IMF）等机构大额融资背书下，这场改革能否带领阿根廷经济走出困境，打破历史循环，仍面临严峻考验。

　　放宽外汇管制是米莱的重要竞选承诺。政府希望通过简化外汇手续，特别是方便外国投资者汇出利润，进一步吸引外来投资、刺激经济增长。米莱就职以来推出号称“休克疗法”的紧缩财政政策，以期减少财政赤字和控制通胀。然而国内通胀难抑，民众生活成本飙升，政府试图将稳定汇率作为抑制通胀的“锚”，缓解改革带来的阵痛。

　　阿根廷政府推行此番改革的重要底气，来自IMF约200亿美元、世界银行约120亿美元以及美洲开发银行约100亿美元的融资支持，这些融资协议本身就要求阿根廷进行货币和外汇制度改革，增强汇率灵活性，并推进更广泛的市场化结构性改革。阿根廷经济部长卡普托预计，这些资金将主要用于稳定汇率和偿还外债。

　　尽管目标明确且有外部资金加持，但此次短期纾困能否助力阿根廷形成宏观经济稳定运行的长效机制，仍引人关注。这已是阿根廷历史上第23次向IMF寻求大规模融资。过往的22次改革，大多数不仅未能实现经济持续好转，反而令阿根廷陷入主权债务违约和恶性通胀危机。

　　最近的例子是2015年，阿根廷也曾放宽外汇管制，允许比索自由浮动，并在2018年与IMF达成创纪录的570亿美元贷款协议。然而，经济未见起色，外债负担却急剧加重，最终在2019年不得不重新实施严格的外汇管制。这种“自由化-危机-管制”的恶性循环，正是当前改革需要极力避免重蹈的覆辙。分析人士指出，仅仅依靠外部输血和汇率政策调整，恐难以解决阿根廷经济长期存在的结构性问题。

　　阿根廷经济结构较为单一，经济高度依赖农产品和能源出口，易受国际大宗商品价格波动和全球经济形势的影响。IMF在声明中指出，阿根廷经济仍然面临脆弱性和结构性挑战，包括其外部缓冲能力有限、难以应对日益加剧的全球风险等。这种脆弱性限制了其稳定获取外汇的能力，也使得汇率市场化改革风险重重。

　　阿根廷债务负担也较为沉重。据阿根廷经济部数据，截至2025年2月，阿根廷对国际机构的债务已高达755.52亿美元，其中IMF债务占大头，为407.12亿美元。新一轮融资虽解燃眉之急，但也意味着主权债务压力进一步加大。若经济增长乏力，未来再次发生债务违约的风险不容忽视。

　　此外，尽管新融资为阿根廷稳定经济和推进改革输血，但也带来额外社会成本。伴随汇率改革的，往往是财政紧缩政策。这已导致阿根廷实际工资下降、失业率上升。虽然融资协议提及要保障社会支出，但在整体紧缩背景下，对弱势群体的救助势必减少，未来数月将是检验这一改革成效的关键时期。

　　对阿根廷而言，IMF等国际金融机构的融资为政府推进经济改革提供了必要的流动性，但还远远不够。阿根廷经济需要的是实现出口结构多元化，是改善营商和投资环境以恢复国际投资者的信心，是保障国内民生以逾越改革的阵痛期。这些改革任务，哪一件都非易事，但只有这样，阿根廷才能产生经济发展的“活水源”，而非跌入另一个举债和衰退的轮回。

(责编：崔越、刘洁妍)

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