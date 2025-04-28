新华社阿布扎比4月27日电（记者温新年 赵丹亮）中国出版代表团27日在第34届阿布扎比国际书展上举办一系列内容丰富的文化交流活动，成为本届书展上的一大亮点。

参加本届书展的中国出版代表团由中国教育出版传媒集团、人民出版社等11家出版单位组成。据介绍，中国出版单位共展示近千种精品图书，面向阿拉伯主流社会重点推介习近平总书记著作和相关学习读物中文版、阿文版，集中展览展示习近平总书记著作和相关学习读物中外文版等中国主题精品图书、中国原创科幻图书、中阿互译成果图书及国内出版的精品丛书套书等，定向推送贴近阿拉伯读者阅读习惯的中国当代文学（含儿童文学）作家作品。在展会现场，阿拉伯各界读者纷纷驻足中国展台，翻阅书籍并现场购书。

27日，中国出版代表团还成功举办中阿教育出版交流会、中阿版贸洽谈会、《汤素兰图画书系列》阿文版新书发布会和中阿书法交流体验活动等一系列文化交流活动。

在中阿教育出版交流会上，阿布扎比阿拉伯语中心市场部主任易卜拉欣·萨勒玛表示，中文教学已成为阿联酋建设多语言知识型社会愿景的重要组成部分，期望将中文教育范围拓展至全国所有酋长国，同时大力加强私立学校和大学的中文教育项目，通过多种形式进一步加强与中国教育机构和学生的文化交流。

第34届阿布扎比国际书展4月26日至5月5日在阿联酋阿布扎比国家展览中心举行。本届书展吸引了来自96个国家和地区的1400家参展商参展。

阿布扎比国际书展创办于1991年，由阿布扎比旅游文化局主办，是西亚及北非地区规模最大、最具影响力的国际书展之一。

(责编：崔越、刘洁妍)