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丹麦首相：面对“强大的力量”国家内部应保持团结

2025年04月28日08:26 | 来源：新华网
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　　新华社哥本哈根4月27日电（记者张玉亮）丹麦首相弗雷泽里克森27日在首都哥本哈根说，当“强大的力量”意图对国家不利时，国家内部必须保持团结，以共同应对复杂的国际局面。

　　弗雷泽里克森当天与格陵兰岛自治政府总理延斯-弗雷德里克·尼尔森共同会见记者时说，当“强大的力量”的意图对国家不利时，“我们必须团结”。她同时表示“始终愿意与美国总统会面和协商”。

　　尼尔森表示，美国近期关于格陵兰岛的言论“缺乏尊重”。格陵兰岛“永远不会成为任何人可以买卖的土地”。对此，弗雷泽里克森表示“完全同意”。

　　另据丹麦王室消息，丹麦国王腓特烈十世将于28日访问格陵兰岛。到访期间，他将会见格陵兰岛自治政府成员及民众代表。

　　格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛。该岛是丹麦的自治领地，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管。美国总统特朗普今年上任以来多次扬言要得到格陵兰岛，并声称不排除动用武力的可能性。特朗普的要求遭到丹麦及格陵兰岛居民谴责和反对。

(责编：崔越、刘洁妍)

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