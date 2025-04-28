新华社贝鲁特4月27日电（记者谢昊）黎巴嫩领导人和黎外交部27日分别发表声明，谴责以色列当天对黎首都贝鲁特南郊发动空袭，呼吁国际社会立即采取行动迫使以色列立即停止攻击。

据黎巴嫩国家通讯社报道，以色列战机27日在无人机进行警告性飞行后，向贝鲁特南郊发射3枚导弹，摧毁一座仓库并造成周边建筑和车辆受损，目前无人员伤亡报告。

以色列总理内塔尼亚胡和国防部长卡茨27日发表联合声明说，以军对贝鲁特南郊的“强力袭击”针对的是黎巴嫩真主党储存导弹的基础设施，这些导弹对以色列构成了“重大威胁”。声明还要求黎巴嫩政府负责防止此类威胁，称其对真主党的武器装备“负有直接责任”。

黎巴嫩总统奥恩在声明中敦促黎以停火协议的担保国美国和法国承担起迫使以色列立即停止攻击的责任。他说，以方持续破坏稳定将加剧紧张局势，威胁地区安全与稳定，以色列对黎巴嫩主权和领土完整的侵犯在任何情况下都是不可接受的。

黎巴嫩总理萨拉姆谴责以色列对黎持续攻击并恐吓民众，呼吁国际社会立即采取行动促使以方停止侵略行径。他强调，黎巴嫩致力于全面履行联合国安理会第1701号决议，黎巴嫩军队正在黎南部及全国各地加强部署，确保武器掌控在国家手中。

黎巴嫩外交部在声明中谴责以色列对贝鲁特南郊人口稠密地区发动空袭，造成民众恐慌及财产损失，呼吁促成停火安排的各国向以色列施压，要求其立即停止违反安理会第1701号决议的行为。声明说，以方的持续攻击破坏地区和平与安全，也损害黎巴嫩维护国家主权的努力。

联合国黎巴嫩问题特别协调员雅尼娜·亨尼斯-普拉斯哈特在社交平台上表示，当天的空袭引发当地居民恐慌，各方应避免采取任何可能破坏停火协议的行动，落实安理会第1701号决议。

自2024年11月27日以色列与黎巴嫩真主党达成停火协议以来，以军已在贝鲁特多次发起空袭。

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